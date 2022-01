Sol Pérez enseña su truco para lucir una figura envidiable

Si hay una figura del mundo del espectáculo que no pasa desapercibida nunca es Sol Pérez. La joven conductora de Canal 26 es una de las más activas en Instagram y cada vez que sube nuevo material sorprende a sus más de seis millones de seguidores. Si bien hoy recibe puros elogios en las redes, cuando comenzó su carrera no la pasó para nada bien.

"Había mucha agresión y no estaba acostumbrada. Twitter fue fatal. Te ponían “inútil” y eso me recontra afectaba. Lo viví muy mal", confesó, poco tiempo atrás, en una entrevista televisiva.

Sol Pérez

Y sobre lo que le ocurre hoy con el contenido que comparte, señaló: "Con Instagram te enojás porque te borran una foto que no cumple con las normas de la plataforma".

Sin embargo, Sol no se limita a subir nada a la red. Diariamente comparte parte de su rutina, fotografías de las vestimentas que elige para salir al aire, románticas postales con su novio y también, muchos de sus secretos para lucir radiante. Ahora, en una de sus últimas publicaciones, enseñó su método para tener una figura envidiable: su exigida rutina de piernas.

Pérez pasa horas entrenando en el gimnasio de su futuro marido, Guido Mazzonni. Los une la pasión por el deporte y tal como reveló ella, si todo sale bien, prontamente darán el gran sí en el altar. "Tenemos ganas de casarnos, es algo que venimos charlando hace bastante. Tenemos muchos planes a futuro juntos, más allá del casamiento, pero también nos tocaron meses difíciles. Yo hace dos años que estoy con Guido y prácticamente los dos fueron en pandemia. Así que nos gustaría disfrutar de nosotros un poco más, viajar, salir con amigos que casi no se pudo dar por este tema. Aparte, para hacer un casamiento tenemos que esperar que mejore un poco la situación. No queremos exponer a nadie o que pase nada, por eso no ponemos fecha por ahora", manifestó.