Esta es la curiosa relación que tienen Madonna y Ursula Corberó

Hace un tiempo atrás Úrsula Corberó compartió con Jimmy Fallon su gran encuentro con Madonna y dejó en claro que se quedó atónita cuando la reina del pop le pidió el celular. Recientemente, la actriz y la cantante compartieron una fotografía juntas y revolucionaron las redes sociales.

Según comentó Úrsula en 'The Tonight Show With Jimmy Fallon', en el pasado vivió una experiencia inédita junto con la cantante durante un vuelo. Resulta que la actriz española se dirigió al baño y se encontró con la artista, entonces esta le dijo que era gran admiradora suya. "Me encanta La Casa de Papel. Tokio es mi personaje preferido". En aquél momento Corberó quedó atónita y sin palabras, pero terminó intercambiando el número con Madonna.

Luego de aquella situación, la actriz se bajó del avión y olvidó su pasaporte en el asiento, así que la intérprete de 'Material Girl', la llamó y se lo devolvió. Por esta razón, las dos celebridades intercambiaron varias situaciones juntas. Recientemente, ambas compartieron una fotografía en un evento en el que se encontraron en Miami.

Madonna y Úrsula Corberó, imagen de Instagram.

Madonna realizó una fiesta de reedición de su libro 'SEX', por lo que muchas personalidades del espectáculo, cantantes y actores acudieron a celebrar. Úrsula fue una de las invitadas especiales y por supuesto dejó grabado el encuentro con su amiga en su cuenta de Instagram. "Te quiero Madonna", escribió la actriz española en el pie de la publicación.

Así fue la fiesta de Madonna en Miami. Imagen de Instagram.

El evento se llevó a cabo en una galería de Miami Beach y fue una celebración del aniversario número 30 de su quinto álbum Erótica y Sex, el polémico libro que lo acompañó. La exposición contó con más de 800 copias del ejemplar y acudieron muchos invitados para apoyar a la cantante. Raw Alejandro, Diplo, Evan Mock, fueron algunos de los invitados que felicitaron a Madonna.

Madonna y Diplo, imagen de Instagram.