La figura de Marruecos que "amenazó" a España antes del duelo de octavos

A pocas horas del encuentro entre Marruecos y la Selección de fútbol de España, por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022, una figura de los Leones del Atlas reveló que pudo jugar para La Roja. Y avisa a los hombres de Luis Enrique: "Nos tienen que tener miedo".

Este jugador estuvo a un paso de representar a La Roja en Qatar 2022. Nacido en Madrid un 4 de noviembre de 1998, se trata de Achraf Hakimi, quién pudo ser un aliado de Luis Enrique para buscar los cuartos de final de la Copa del Mundo, pero estará en la vereda de enfrente.

Su corta historia en La Roja: “Hubo momentos en Juvenil. Hubo contactos, fui a la Selección Española también para probar, con De la Fuente. Estuve un par de días en Las Rozas y vi que no era mi sitio adecuado, no me sentía como en casa. No era por nada en concreto, sino por lo que yo sentía, porque no era lo que había mamado y vivido en casa, que es la cultura árabe, ser marroquí. Yo quería estar aquí”, dijo en diálogo con Marca.