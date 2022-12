Qué es de la vida de Kaley Cuoco, la actriz que interpretó a Penny en The Big Bang Theory

Kaley Cuoco, quien interpretó a Penny de The Big Bang Theory, festejó sus 37 años embarazada y más enamorada que nunca del actor estadounidense Tom Pelphrey. Muy feliz, para todos aquellos que quieren saber qué es de su vida, ella misma anunció en octubre que será madre de una niña. A continuación, te contamos más detalles.

La actriz Kaley Cuoco festejó el 30 de noviembre sus 37 años preparándose para el papel más importante en su vida, convertirse en madre. La actriz y también productora celebró anticipadamente su cumpleaños para anunciar la buena nueva en su vida.

Se encuentra embarazada de su primer hijo junto a su novio, el también actor Tom Pelphrey. Vale recordar que, en su pasado amoroso, estuvo casada dos veces: con Ryan Sweeting desde el 2013 hasta el 2016 y con Karl Cook desde el 2018 hasta el 2021.

Qué es de su vida hoy

La estadounidense Kaley Cuoco compartió el momento más importante de su vida en las redes sociales para sus más de 7 millones de seguidores.

Con una tierna imagen donde ya asoma la pancita, se la vio sosteniendo su pastel de cumpleaños donde escribió: “¡La celebración más dulce de cumpleaños temprano!“.

Asimismo, hubo otra imagen muy enternecedora que compartió junto a su novio mientras sostenía una prenda de bebé con la temática del equipo Los Gigantes. “¡Futuro futbolista viniendo hacia ti!”, escribió en dicha publicación.

También aprovechó dicha celebración para anunciar que estaba embarazada desde el pasado mes de octubre y adelantó que sería una niña. Vale recordar que la pareja hizo oficial su relación en el mes de mayo, luego de que la actriz se divorciara de Karl Cool en septiembre de 2021.

Kaley Cuoco, la actriz que interpretó a Penny en The Big Bang Theory anunció su embarazo.

Ella misma aseguró durante una entrevista para The Tonight Show que cuando conoció a Tom fue “amor a primera vista”.

Kaley Cuoco se hizo muy famosa tras darle vida a Penny en The Big Bang Theory y a Cassie Bowden en The Flight Attendant. Asimismo, después de semejante éxito, en marzo del 2021 anunció que interpretaría a Doris Day en una próxima serie basada en la biografía de AE ??Hotchner: Doris Day: Her Own Story. Como es productora, también desempeñó ese rol ejecutivo en la serie.