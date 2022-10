Kaley Cuoco mantuvo un romance secreto con uno de sus compañeros de Big Bang Theory

¿Cuántas parejas conocemos que se formaron en el set de filmación? Winona Rayder y Johnny Depp, Brad Pitt y Angelina Jolie. Ryan Reynolds y Blake Lively. Y ahora, se acaba de conocer que cuando estaban en plena grabación de la serie Big Bang Theory la actriz Kaley Cuoco y Johnny Galecki tuvieron un romance que mantuvieron en secreto para no condicionar y matar la fantasía de los fans del programa al verlos juntos en la vida real.

La actriz empezó a salir con su co-protagonista de Big Bang Theory, cuando sus compañeros de la exitosa comedia de situación estaban a punto de reunirse y mantuvo el silencio sobre su acuerdo en la vida real por si acaso "arruinaba" las cosas para sus seguidores. "Cuando estábamos saliendo, a Johnny le preocupaba mucho arruinar la visión que los fans tenían de Leonard y Penny, porque en ese momento de la serie ni siquiera estaban saliendo. Él era muy calculador y yo decía: '¡¿Qué?! ¿A quién le importa? Van a estar bien", aseguró la estrella de la televisión.

Kaley Cuoco y Johnny Galecki mantuvieron un romance secreto en pleno rodaje de Big Bang Theory.

La pareja terminó en la vida real y Kaley -que entonces se casó con Karl Cook en 2018 antes de divorciarse de él en 2021- explicó que no entendía por qué tenía que callar en ese momento pero reconoció que ahora ve las cosas de forma distinta, ya que Johnny sólo estaba protegiendo la marca.

En un extracto de The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story, publicado por Vanity Fair, explicó: "Estaba tan enamorada de él que no pensaba así. Pero supongo que, en retrospectiva, lo entendí. Era muy protector con lo que pensarían los fans porque queríamos que desearan tanto a Leonard y Penny juntos, que si sabían que manteníamos una relación en la vida real, podría arruinar la fantasía".

Johnny Galecki y Kaley Cuoco mantuvieron un romance secreto.

Y añadió: "Creo que gran parte de lo que hizo que Leonard y Penny funcionaran tan bien fue nuestra relación fuera de la cámara, que se convirtió en una broma sarcástica que se mezcló con Penny y Leonard. La relación de Johnny y yo, en cierto modo, imitaba a la de Penny y Leonard".