Mónica Ayos y Diego Olivera se conocieron al comienzo de este milenio cuando fueron convocados para trabajar en 'Matrimonios y algo más'. En la primera reunión del elenco él se enamoró al instante y ella no se percató de eso hasta un tiempo después.

"Cumplimos 20 años de casados y 21 juntos. Visto en perspectiva esto ha sido un éxito aunque se termine mañana. Armamos un equipazo. Hoy, con el diario del lunes lo confirmamos desde una base muy sólida que supo sostenernos al ir construyendo poco a poco los cimientos dándole nuestra impronta a la estructura", manifestó en diálogo con TeleShow.

Sobre si hay un método para que la relación funcione tanto tiempo, Ayos indicó: "No creo que la haya más que la de seguir eligiéndonos a conciencia y gustándonos desde las tripas, del derecho y del revés. Son muchas horas de vuelo las de esta pareja por mil cielos y pasamos por mil climas".

En Instagram, la actriz argentina no duda en compartir momentos junto a su enamorado. Ahora, en una de sus últimas publicaciones subió una serie de fotos desde Miami que provocó una catarata de mensajes. "Llegué a ese punto en el que si no tengo mis anteojos de ver de cerca no me doy cuenta de algunos detalles...", comenzó diciendo junto a las instantáneas.

La serie de fotos de Mónica Ayos desde Miami que provocó una catarata de mensajes

Y Ayos agregó: "Por ejemplo, los que no ví hasta la última foto, en dónde los dos gansos de atrás tramaban algo pa' decorarnos la imagen (mis dos amados hijos)".

Mónica Ayos y su familia

"Hermosa familia", "Hacé un cuadro con la última foto", "Son geniales los pibes y ustedes dos divinos", "Hermosas imágenes, pero morí con las imágenes de fondo de ese par de hijos", "Hicieron la seña con los dedos así" y "Son dos loquitos lindos sus hijos", son algunos de los comentarios de los usuarios que se alcanzan a leer.