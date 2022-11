Recientemente, Mónica Ayos cumplió 50 años. "La edad que transitamos siempre es la mejor edad", reconoció en diálogo con Teleshow. "Llegué al quinto piso, quinto round o quinto nivel y llego sin impostar nada y con el alma entera que no es poca cosa. Siempre me prometí no repetirme, hace ya bastante tuve un asomo de hacerlo y sentí que andaba en falso, me frustré mucho y supe que yo ya no era por ahí. Repetirme no es una opción", agregó.

Y continuó: "Miro hacia adelante sin miedo y hacia atrás sin reproches, el balance al que llego es hermoso. Tuve etapas de mi vida donde me rompí mucho, quien conoce mi historia lo sabe, y además de rota también fui muy vulnerable. Sin embargo con el tiempo y las decisiones aprendí mucho y me volví fuerte sin perder mi nivel de sensibilidad y al rearmarme en esos pedazos de mí, fui descubriendo esa polenta que solo aparece cuando no hay mas opción que salir adelante y buscar el destello en la oscuridad"-

¿Y cómo llega a su medio siglo de vida? "Llego emocionalmente iluminada y en paz con mis aciertos y pifies, llegar adonde llegué contra todos los pronósticos ya desde la cuna es suficiente motivo para festejar. Lo que sea que me trajo hasta acá para ser la que soy hoy fue conveniente", señaló Ayos.

El llamativo álbum de fotos de la celebración de Halloween de Mónica Ayos

En Instagram, Ayos es una de las figuras que más activa se muestra. Diariamente sube contenido que maravilla a sus admiradores y sus publicaciones se llenan de comentarios y 'me gusta'. Ahora, desde Miami, subió un llamativo álbum de fotos de su celebración de Halloween y cosechó cientos de elogios.

Mónica Ayos