Muchas veces sucede que algunas estrellas no terminan interpretando un personaje porque surgen conflictos de agenda y, lamentablemente, no puede cumplir con el compromiso, y en otras oportunidades existe un motivo personal más que suficiente para decir que no. Así ha sido el caso de Uma Thurman, quien rechazó el papel de Éowyn en El señor de los anillos. Te contamos por qué.

Detrás de todo gran éxito de taquilla, casi siempre hay una variedad de estrellas de primera y que lamentablemente se sienten mal por haber rechazar un papel que los hubiese llevado a la gloria.

Así pasó con El señor de los anillos, una película que sin dudas ha sido arriesgada en todo sentido y tuvo muchos inconvenientes antes de llegar a la producción final, como el hecho de que muchos famosos tuvieron que cerrarle la puerta al papel de su vida.

Como se ha dicho anteriormente, Uma Thurman fue la primera actriz de muchas en esta lista para el papel de Éowyn. Inicialmente, se le ofreció a ella porque tenía todas las características para ser el personaje de la mujer noble de Rohan y asesina del rey Brujo.

El motivo por el cual Uma Thurman no fue Éowyn en El señor de los anillos

Para todos aquellos que hoy en día se siguen preguntando por qué Uma Thurman rechazó el papel de Éowyn en El señor de los anillos, el motivo fue el nacimiento de su primer hijo. No obstante, vale destacar que su pérdida terminó siendo la ganancia de muchos fanáticos de Kill Bill, la película que se estrenó el mismo año que la entrega El retorno del rey.

Uma Thurman se arrepintió de decirle no a El señor de los anillos, aunque no caben dudas de que tenía una razón de peso para no poder encarnar a la hija de Éomund y Théodwyn.

"Fue hace mucho tiempo, y de verdad considero que es una de las peores decisiones que he tomado nunca. Pero acababa de tener a mi primer hijo, y no sé, estaba un poco recluida... De verdad que me arrepiento", confesó.

Uma Thurman se arrepiente de haber rechazado el papel de Éowyn en El señor de los anillos.

Vale recordar que el personaje Éowyn tenía una mezcla entre guerrera y joven de la nobleza. Es la sobrina del rey Theoden y es la responsable de hacerse cargo de su familia cuando el caos comienza a amenazar la ciudad.

Finalmente, fue la actriz Miranda Otto quien encarnó muy bien a dicho papel. Asimismo, vale destacar que Thurman no fue la única actriz que rechazó participar en la famosa saga de Peter Jackson. Actores como Liam Neeson, Daniel Day-Lewis, Kate Winslet, Nicolas Cage y Rusell Crowe también pudieron ser parte del film, pero declinaron las ofertas por diferentes motivos.