Los sugerentes posteos de Britney Spears en el día de sus 41 años

La artista y princesa del pop, Britney Spears festejó un nuevo año de vida junto al hombre que la acompaña, Sam Asghari a pura sorpresa romántica y el destaque de ella por sobre su familia a quienes recordó por Instagram desde la distancia.

Un pasado que vuelve a hacerse presente

Como solemos ver en sus redes sociales, la cantante deja espiar su vida privada cada vez que puede: fotos sensuales, viajes exóticos, bailes, frases inspiracionales, momentos con su marido y otros de ellos son de la familia, a quien constantemente tiene presente y en el día de su cumpleaños volvió a mostrarlos, pese al distanciamiento que existe entre los miembros.

Allí se pueden observar postales sobre su hermana y los hijos a quienes lamenta no poder ver por la tenencia que tiene su ex marido, Kevin Federline.

Por empezar comenzó posteando una foto en la que se la ve a la hermana tocando la guitarra y una descripción que rezaba: "Es mi cumpleaños, pero eres mi corazón, así que estoy pensando en ti ... felicidades por ser tan valiente, inspiradora y mostrar agallas y gloria en tu espectáculo. No estás sola... si alguien sabe como te sientes, lo entiendo. No estás sola... mi hermanita, te quiero", expresó en cuánto al cariño que sigue sintiendo por su misma sangre.

Aunque... no tuvo buen visto por parte de sus followers, al contrario generaron una notable negatividad con comentarios que decían: Free Britney again / Enloqueció / Creo que me perdí un capítulo que no estaría entendiendo / Gracias por confirmarme que no es ella la que postea, entre tantos otros quienes continuaron en la duda de saber si era Brit quién se esconde detrás de su cuenta oficial o si es manejada por una tercera persona.

Luego siguió por su máximo pilar

Además de mencionar y recordar a su hermana quién ha tomado partida por el lado de su madre y a quién Britney llamó 'demonio' por haberla tenido controlada toda su vida, también trajo a cuentas cuánto extra a sus hijos: Sean Preston y Jayden.

Fuente: Imagen / @britneyspears

Amores en presente

"Para mis dos hombres, los quiero. Moriría por ustedes, que dios acelere sus preciosos corazones. Daría cualquier cosa por poder tocar sus caras, les envío todo mi amor, mamasita", decía la emotiva descripción de Britney dedicada hacia sus hijos a quienes sigue extrañando a pesar de todas las diferencias que han existido.

El hombre de su vida al pendiente

Sam compartió una serie de historias por medio de la red social en el que fue mostrando cada uno de los regalos que le tenía preparado a Britney en el día de su cumpleaños, mientras que de fondo se oía su voz diciendo cómo eligió conquistarla en está fecha tan particular y en el que avisaba que este iba a ser su primer y único Vlog.

Fuente: Imagen / @samasghari

Un hombre enamorado...

Entre los gestos que tuvo hacia Britney se lo puede ver dejandole unos pétalos de rosa sobre la cama, acompañado de una torta y varios globos en forma de corazón que decía 'Happy Birthday', claro que la fila de velas tampoco faltaron para que tuviera el mejor cumpleaños de su vida dentro de una mansión a puro lujo que ambos comparten.

Claro que Spears también aprovechó aquel momento para subir un reel y dejando en claro lo feliz que le ha hecho la súper sorpresa que le tenía lista Sam.

Fuente: Imagen/ @britneyspears

Romántico.

En el video de corta duración se lo escucha a Sam contándole el feliz cumpleaños y se asoma la voz de la princesa del pop diciéndole: "Gracias mi amor, mi amor gracias", acompañado por a descripción por parte de ella en el que expresa: "Mi marido me sorprendió, estoy enferma con gripe y el bajo las escaleras, era bastante jodidamente suave te quiero", contó respecto del esfuerzo que el manager hizo por ella.

¡Un amor sanador!