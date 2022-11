Britney Spears se niega a un pedido de Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown se encuentra promocionando la segunda entrega de Enola Holmes y es por ello que el lunes estuvo de paso por The Drew Barrymore Show para tener un mano a mano con la humorista, artista y productora Drew Barrymore y en un momento planteó uno de sus grandes sueños que es poder en el futuro interpretar a Britney Spears en una biopic.

En una entrevista exclusiva mientras que Drew Barrymore manejaba, Millie Brown iba respondiendo una serie de preguntas respecto de su carrera, y es que se que en una parte de la charla amena y descontracturada que tuvieron, Drew le preguntó si hay alguna artista con la que sueña poder caracterizar a lo que respondió sin ningún tipo de duda Britney Spears.

"Quiero interpretar a alguien real, y creo que la indicada sería Britney Spears. Su historia me apela. Creciendo bajo el ojo público, viendo sus vídeos y viendo entrevistas de ella cuando era más joven. No la conozco, pero cuando veo fotos de ella, siento que podría contar su historia de la manera correcta, solo la suya, expresó con una sonrisa la actriz de 18 años que se hizo conocida mundialmente por ser Eleven en Stranger Things".

Se hizo eco de la noticia y no le gustó

Los dichos de Millie han sido divulgados por todos lados que llegó hasta la iconica estrella de pop que aparentemente le hizo poca gracia, sin embargo decidió tomarlo con un ácido y característico humor con el que suele hacer referencia a sus diversos problemas y que expone en su red social de 41.7 millones de followers.

¡¡¡Buenas noticias, buenas noticias!!! Todavía respirando... Es gracioso que las mismas dos personas que me dieron la vida sean exactamente las mismas 2 personas que me la quitaron... ¡Pero adivina qué! ¡¡¡Estoy vivo y estoy respirando de nuevo!!! Sí, sé que he publicado demasiado esta semana en Instagram ... ¡Un poco divertido!, comenzó diciendo en el posteo en que mostraba una puerta tradicional de calle y que le tiraba ciertos palitos a sus padres cómo es habitual.

"Ahora que estoy respirando... Tengo tiempo... ¡Es diferente! ¡¡¡Me gusta!!! He oído hablar de gente que quiere hacer películas sobre mi vida... ¡Tío, no estoy muerto! Aunque está bastante jodidamente claro que me preferían muerta !!!", refiriendose a que no quiere que nadie la intérprete mientras que ella viva.

Y luego cerró diciendo que por el momento ya no publicará nada más, claro que después de ello siguió posteando fotos y videos como los clásicos de ella bailando o el último en que se la ve respirando aire de libertad en medio de un bosque mientras que anda en su bicicleta.