Britney Spears descolocó a sus seguidores una vez más

Britney Spears se encuentra en una etapa a puro relax, siempre en modo entrecasa y acompañada por su marido Sam Asghari pero en sus tiempos libres aprovecha para publicar algunas postales en Instagram para que sus followers vean que sigue super activa allí.

En la foto se la puede ver a la princesa del pop recostada en una bañadera con centímetros de agua y unos emojis tapando su cuerpo desnudo para evitar que Instagram le suspenda la cuenta por infracción en contenido, acompañado de ello tiene una descripción por debajo bastante subida de tono.

No es la primera vez...

Recordemos que uno de los encontronazos entre Britney, su ex y sus hijos se debió a las postales que agregaba en su cuenta oficial de más de 41.6 millones de followers... otra fue su paso por otro destino paradisíaco junto a Sam y allí tomó la misma actitud.

Sin embargo... ¿Tomó un nuevo rumbo?

Britney es muy cambiante y así se lo muestra a sus fanáticos, de pasar de hacer poses hot a posteos inspiracionales y de amor... hasta una notable cercanía hacia religión, más precisamente hacia el cristianismo y que si bien confesó que se había enojado con Dios parece que volvió a caer rendida ante la iglesia.

Primero comenzó por mostrar cómo se probaba el vestido de novia de su tatarabuela... y luego de ello con referencia contundentes en el altar.

Fuente: Imagen / Britney Spears posando con el vestido.

En el reel Britney decía: "Nunca me pongo mis vestidos... son tan hermosos, este es el velo de mi tatarabuela... soy un ángel".

¿La vuelta a creer en la fé?

Britney subió una foto en la que Kate Hudson está junto a su hija, ambas de espalda rezandole a Jesús y con una descripción debajo que decía: "Supongo que he actualizado mi Instagram publicando la foto más genial que he visto en mi vida... no mostrando sus caras... mamá y el bebé están mirando algo tan pequeño pero realmente no puede ver lo que es... esta foto es tan hermosa, tan santo y misterioso. Supongo que finalmente puedo conseguir puntos geniales. En serio que hermoso que es esto", expresó mientras que Kate se limitó y le respondió con un corazón rojo.

¿Buscará aferrarse a Dios nuevamente?