Este es el peor personaje de The Big Bang Theory según sus fanáticos

Algunos pensarán en Stuart, Bert, Amy, Priya o quizá Raj. Cualquiera de ellos puede haber sido el peor personaje de The Big Bang Theory según sus fanáticos. Lo cierto, es que está claro que Sheldon, Leonard y Penny, no. A continuación, te revelamos quién es y por qué.

Los fans han estado mucho tiempo debatiendo quién es el peor personaje de la serie The Big Bang Theory, y lo cierto es que hay varios candidatos empezando por Stuart, quien, honestamente, se lleva la peor parte.

Luego le ha seguido Bernadette (Melissa Rauch) y Amy; sin embargo, lo curioso es por qué no les han gustado a los seguidores. Cuando se hace un repaso por los foros donde se debate quién es el peor personaje, no se dan muchos argumentos, por no decir ninguno.

Se podría mencionar que es más bien visceral, aunque las elecciones que han hecho tienen un motivo. Y tras repasar la discusión más acalorada de sus fanáticos, se han sacado unas cuantas conclusiones.

Cuando se preguntó cuál es el papel menos querido de la serie, muchos nombraron también a aquellos secundarios y terciarios: mencionaron desde Priya y Anu hasta Barry Kripke. Pero dado que ninguno de ellos ha tenido un gran peso en la serie, se han dejado de lado.

El menos querido de The Big Bang Theory por los fanáticos

Al parecer, los resultados fueron muy claros al momento de elegir quién fue el peor personaje de The Big Bang Theory. Si bien otros tuvieron sus votos, Bernadette fue quien recibió casi un tercio y sorprendió muchísimo.

The Big Bang Theory tuvo un gran elenco lleno de artistas exitosos.

Al parecer, cuando el personaje conoció la ficción tuvo un soplo de aire fresco que no duró mucho. Y es que, al principio representaba dulzura y parecía ser la única persona que entendía a Howard hasta que se apagaron sus rasgos empáticos.

Con el tiempo se convirtió en un papel grosero que lo trataba mal y eso empezó a disgustarle tanto a él como a sus seguidores. De esa manera, terminando la serie, los fanáticos se volvieron en su contra. Aunque a muchos les rompió el corazón, fue el que más comentarios negativos recibió.