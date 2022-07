Otras series donde actuó Sheldon después de The Big Bang Theory

Después de cuatro premios Emmy y un número incalculable de chistes relacionados con la física en "The Big Bang Theory", Jim Parsons, quien interpretó a Sheldon, decidió dejar el proyecto que lo catapultó a la fama y lo estableció como una gran estrella para expandir su carrera e intentar salir del papel en el que ya se lo había encasillado.

“No importa qué tan exitoso sea”, asegura el actor que interpretó a Sheldon, “incluso si tienes un gran éxito en las películas, no puedes quedarte en el mismo espacio de estacionamiento durante 12 años. No es así como alguien en una profesión creativa normalmente se comporta. La mayoría de los seres humanos anhelan esa estructura, así que puedo ver cómo provoca algunos huracanes en el corazón”.

El mandato del actor en "The Big Bang Theory", que terminó en mayo de 2019, le dio tiempo suficiente para construir un personaje que legiones de fanáticos seguirán viendo en el spin-off "Young Sheldon".

También trajo, fuera de temporada, oportunidades creativas como "Boys in the Band", que trata sobre un grupo de hombres homosexuales que se reúnen para una noche de amarga camaradería, luchando contra una sociedad que no los quiere.

¿Qué hizo Sheldon después de "The Big Bang Theory"?

Su trabajo posterior a “The Big Bang Theory” incluye, como dijimos, “The Boys in the Band”, y "Special", una serie de formato corto de Netflix que Parsons produce con Spiewak. Escrita por Ryan O'Connell, el programa llegó a los titulares por representar la vida de un hombre gay con parálisis cerebral, pero ofrece quizás su mayor impacto a través de la franqueza cómica sobre las citas.

Pero no han sido sus únicos proyectos, en cine participó de películas como “Relato de un asesino” (2019), “A Kid Like Jake” (2018) y “Wifi Ralph” (2018). Mientras que recientemente, a lo largo del 2020, fue parte de la miniserie “Hollywood” y se sumó a los Simpsons, en el episodio "Frinkcoin" de la temporada 31, haciendo de sí mismo.

Sheldon fue el personaje que le abrió las puertas a Jim Parsons y lo estableció como un actor reconocido.

¿Has visto a Sheldon en algún otro proyecto?