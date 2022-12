María Becerra no pasó desapercibida y conquistó miles de corazones

María Becerra alcanzó una gran popularidad años atrás gracias a los divertidos videos que compartía en las redes. Allí contaba anécdotas, bailaba, cantaba, tomaba temas que eran tendencia y hacía los retos del momento. Luego, se abrió paso en el mundo de la música y hoy sus canciones suenan en todo el mundo.

En Instagram cuenta con cientos y cientos de seguidores que están atentos a cada movimiento que da. Ahora, en su última publicación, la joven hizo un anuncio y no pasó desapercibida para nadie y conquistó miles de corazones.

"Nuevo álbum La Nena de Argentina. Estreno jueves 8 de Diciembre 23:59 horas (ARG)", comenzó diciendo Becerra y continuó: "No saben lo emocionada que me tiene este álbum. No paro de escucharlo y ya quiero que ustedes lo escuchen también".

"LNDA es muy especial, fue tan lindo hacerlo, ahí se ve el reflejo de lo que soy y lo que crecí en todo este tiempo. Quedan solo 10 días para que La nena de Argentina sea de ustedes. Para celebrarlo voy a armar una escucha oficial del álbum con mi gente hermosa para que nos podamos conocer en persona y escuchen el álbum antes que nadie", escribió.

Por último, explicó: "Solo tienen que hacer pre save del álbum (link en bio y stories) y comentar lo más que puedan esta publicación. Vamos a elegir a 10 personas. Suerte".

Como era de imaginar, nadie quiso quedarse afuera del sorteo de María Becerra y la publicación se llenó de mensajes. "No tienes idea lo tanto que esperamos este momento", le comentó un usuario y otro, señaló: "Que portada tan hermosa. Un álbum que no me cabe dudas que quedará en la historia. Desde ya se puede sentir lo hermoso y especial que es. LNDA hará historia, y es un hecho".