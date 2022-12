Laura Bozzo anunció su próxima cirugía en medio de las críticas

Laura Bozzo, de alguna forma u otra, siempre se encuentra en el medio de la polémica. En este momento toda la atención cae sobre ella después de que confesara, a través de una publicación en Instagram, que se someterá a una nueva cirugía plástica.

La presentadora compartió un video con sus seguidores para anunciar que el polémico talk show Laura en América está de regreso y que para eso decidió hacer algunos cambios en su apariencia.

"Decidí dejar el pelo de carnero y cambiar por mi look original", comenzó diciendo Laura Bozzo haciendo referencia a su cabello lacio. Hasta ese momento todo parecía normal, nada muy alocado, hasta que después vino la confesión pública de una próxima cirugía estética:

"No hay filtros acá, acá no hay filtros. Mis arrugas están, pero pronto me voy a operar. Pronto la momia rebobinada regresa”.

Muchos de sus seguidores criticaron esta decisión sosteniendo que no es necesario que se opere y que más retoques tan solo la van a terminar deformando por completo. Incluso, algunos se animaron a atacarla diciéndole que debería comenzar a aceptar su edad.

Por el momento no dio muchos detalles respecto a cuándo se operará ni qué intervención específicamente se hará, aunque seguramente en las próximas semanas nos enteraremos más a detalles, pues no es una persona que suela guardarse las últimas novedades de su vida.

Laura Bozzo volvió para demostrar que es la reina del talk show

La polémica presentadora anunció su vuelta al mundo de las charlas en vivo con un video en el que, gritando efusivamente a la cámara, dijo: “Cuando todos pensaban que estaba muerta, la momia está de vuelta”.

Laura Bozzo dejó atrás el pelo chino.

Durante esta breve presentación, antes de dar comienzo a su primer programa presentando un nuevo caso, quiso aprovechar para recordarle al público que fue la pionera en el mundo del talk show, haciendo imposible que la puedan igualar. Ya veremos cómo le va en esta nueva etapa de su carrera.

“Porque esta momia hace 30 años inició con Laura En América lo que es el talk show. Muchas se habrán copiado, otras habrán querido imitarme, pero nadie jamás igualarme. Muy agradecida de verdad y prepárense porque aquí viene lo bueno”, afirmó.