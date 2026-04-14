¿Por qué guardan ajo en la billetera? El insólito hábito que conquista a miles

Guardar un diente de ajo en la billetera es una práctica que se volvió popular en los últimos tiempos. Se trata de un hábito ligado a creencias y tradiciones que asocian ciertos objetos con la energía del dinero y la abundancia en la vida cotidiana.

La billetera, al ser un elemento de uso diario, también tiene un valor simbólico importante. En distintas culturas se cree que lo que se guarda allí puede influir en la forma en que circula el dinero y en la estabilidad económica personal .

Dentro de estas creencias, el ajo aparece como un elemento de protección. Desde hace siglos se lo vincula con la capacidad de alejar energías negativas, la envidia y las malas influencias, por lo que muchas personas lo utilizan como amuleto.

Al colocarlo dentro de la billetera, se cree que ayuda a resguardar el dinero desde lo simbólico. También se lo asocia con evitar pérdidas económicas o bloqueos relacionados con lo financiero.

Entre los beneficios que se le atribuyen a este hábito están su simplicidad y su bajo costo. No requiere preparación especial ni grandes cuidados, y puede combinarse con otros rituales vinculados a la abundancia o la protección personal.

Para usarlo, se recomienda elegir un diente de ajo seco y en buen estado. Lo ideal es guardarlo en un compartimento separado, sin que toque billetes o tarjetas, y cambiarlo cada una o dos semanas.

Más allá de sus supuestos efectos, el ajo es un elemento muy presente en creencias populares. Para muchas personas, funciona como un recordatorio de cuidado y orden con el dinero, lo que puede influir de forma positiva en la vida diaria.