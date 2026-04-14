Titanic: subastan el reloj de oro del pasajero más rico del transatlántico

Un reloj de bolsillo que perteneció al pasajero más rico del titanic saldrá a subasta y despierta gran interés entre coleccionistas. Se trata de una pieza histórica de más de 120 años, directamente vinculada con una de las tragedias más recordadas del siglo XX.

El objeto perteneció a John Jacob Astor IV, un magnate estadounidense que viajaba en el barco y que era considerado el pasajero más rico a bordo. Astor murió durante el naufragio, luego de ayudar a su esposa a subir a un bote salvavidas.

El reloj es un modelo de la marca Patek Philippe, fabricado en oro de 18 quilates y vendido originalmente en 1904. Además, tiene grabadas las iniciales del empresario, lo que refuerza su valor histórico y simbólico.

La pieza fue recuperada una semana después del hundimiento, cuando encontraron el cuerpo de Astor junto a sus pertenencias. Entre esos objetos también había dinero en efectivo y otros elementos personales que fueron registrados oficialmente.

Con el paso del tiempo, el reloj quedó en manos de la familia. Primero lo heredó su hijo Vincent Astor y luego fue pasando de generación en generación durante más de un siglo, con una procedencia documentada que respalda su autenticidad.

La subasta estará a cargo de Freeman’s Auction y se espera que el reloj alcance un valor estimado de entre 300.000 y 500.000 dólares. En el mismo evento también se ofrecerá un lápiz de oro que pertenecía al empresario.

En los últimos años, los objetos vinculados al Titanic aumentaron mucho su valor. De hecho, otros relojes relacionados con la tragedia ya se vendieron por cifras millonarias, lo que refleja el interés constante por este episodio histórico y sus protagonistas.