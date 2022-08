El peor momento en la vida de Laura Bozzo

Laura Bozzo es una de las personalidades más queridas de la televisión y entretuvo a toda la audiencia con su programa "Laura en América" en entre los '90 y los 2000. Pero no todo fue felicidad en la vida de la peruana de 70 años y llegó a revelar que pensó en quitarse la vida de tanta tristeza y pasó por dolencias físicas.

En sus siete décadas de vida, Laura Bozzo vivió una gran cantidad de experiencias, pero nada se comparó a lo que le ocurrió entre 2015 y 2019. El primer mal momento por el que tuvo que pasar fue cuando se sometió a una intervención para extirparse el útero y los ovarios como medida preventiva contra el cáncer, y uno de los cirujanos le perforó el intestino.

"Estuve muerta 20 minutos, me quedé ocho meses con un hueco en la barriga", contó en ese entonces la conductora. Durante muchos meses estuvo en rehabilitación, pero las malas noticias siguieron llegando: en medio de todo esto, se enteró de las infidelidades de Cristian Zuárez, quien fue su pareja durante 16 años.

"Me enteré por la prensa. Estaba en mi cama con él y me llamó un periodista de Perú y me dijo: ‘Laura, acaban de sacar las fotos de él con una argentina y las declaraciones del hermano de Cristian´´, porque fue su hermano, su sangre, el que lo vendió. Él había llevado a su mamá, a su familia a la casa de esta señora en Miami y yo no tenía la menor idea", reveló.

Laura Bozzo enfrentó a su pareja y se separó, pero tuvo que atravesar por una división de bienes que no la benefició. Por la mala gestión de contadores y abogados perdió sus casas en Perú y Miami, y a partir de ese momento decidió que nunca más se casaría ni volvería a compartir hogar con nadie.

"Agarré el cuchillo de la cocina y le dije 'te largas de mi casa en este instante'.Obviamente que no lo iba ni a acuchillar. Él me decía "¡Pero cómo vas a creer en esas cosas! ¡Eso es mentira!" Metí algunas cosas a la maleta y me largué a Acapulco a la casa de Jaime Camil", dijo la conductora.

Laura Bozzo actualmente vive en Miami.

Y finalizó respecto a ese periodo de su vida: "Cristian hizo sus maletas y se fue a Argentina. Hablamos en algunas oportunidades, él me pedía que me olvidara. Pero al final yo tomé una decisión y dije no. (...) Estos tres últimos años de mi vida fueron los peores".

