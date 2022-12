El día que Úrsula Corberó conoció a Madonna

Estallaron las redes luego de unas fotos que circularon por Internet, donde Úrsula Corberó y Madonna deslumbraron con su inigualable belleza y dejaron sin palabras a todo el mundo. Recordamos cómo fue el día anecdótico cuando se conocieron.

Aunque son muchas las celebridades que han dado de qué hablar, como la relación de Mariah Carey y Luis Miguel, las actuaciones de "featuring" pop entre Rihanna y David Bisbal y otras tantas más; Instagram ha estallado con unas fotografías de la fiesta por la reedición del libro Sex de Madonna.

Allí fue donde Úrsula Corberó conoció a la reina del pop y luego, dando luego mucho de qué hablar.

No hay dudas de que codearse con artistas internacionales de la talla de la intérprete de "Music" no es para cualquiera. Llegar a estar cerca de ella, no es tarea fácil y nadie se imaginaba que una actriz como la protagonista de La casa de papel se acercaría y tanto, al punto de terminar siendo amigas.

Sex ha sido el libro de la polémica gracias a su autora, Madonna, y por el cual todo el mundo se desvive por tener un ejemplar. Primero sucedió en el año 1992, mientras la reina del pop vivía uno de sus mejores momentos. Actualmente, la obra fue reeditada y exhibida por parte de la propia cantante y de Anthony Vaccarello.

Tras salir a la luz, la expectación entre sus fans estaba al máximo: dividió al mundo entre quienes la amaban y quienes pensaban que era demasiado liberal. Dentro de dicho libro se pueden ver imágenes de la propia artista completamente desnuda, reivindicando su cuerpo y su sexualidad.

Lo cierto, es que no todo el mundo es capaz de entender su arte y, por ello, en algunos países como Irlanda y Japón estuvo cancelado al punto de no poder exhibirlo en las librerías.

Y además de su polémico contenido, este relanzamiento atrajo la mirada de todos por la nueva relación de amistad entre la estadounidense y la querida actriz española Úrsula Corberó. Por medio de unas imágenes de Madonna en su cuenta de Twitter, le agradeció: "explicit content". Úrsula Corberó junto a Madonna en la fiesta del libro Sex.

Anecdótico: Úrsula Corberó compartió vuelo con Madonna

El primer encuentro entre Úrsula Corberó y Madonna ocurrió en un avión de Los Ángeles a Madrid. La propia actriz recordó el momento y lo contó en el programa de Jimmy Fallon. "Solo quería decirte que soy una gran fan tuya, que me encanta La casa de papel y que Tokio es mi personaje preferido", le dijo la cantante.

Lo cierto es que en ese momento Úrsula se quedó tan impactada que fue incapaz de articular una palabra. Hasta que luego de unos instantes pudo decirle: "¿Sabes quién soy?".

Finalmente se recuperó del todo y pudo hablar con ella, hasta se intercambiaron los números de teléfono. Al poco tiempo recibió un mensaje de la rubia con una gran ayuda: "Me dijo que me había olvidado mi pasaporte en el asiento. ¡Pude volver a casa gracias a Madonna!", recordó Corberó en aquella entrevista.

Luego, sin parecer boba —como ella misma se catapultó—, pudieron hablar de lo más normal y hasta se tomaron fotografías juntas y abrazadas.