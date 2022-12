Estas son algunas revelaciones que no podrás creer sobre Meghan Markle

Con el estreno de la docuserie 'Harry y Meghan', los protagonistas se han posicionado en el centro mediático. Por esta razón, muchos quieren conocer datos curiosos sobre la vida de Meghan Markle, antes de entrar en la vida real junto con su esposo, el Príncipe Harry. Por esta razón, hoy te contamos algunos secretos sobre la vida de la exactriz estadounidense.

El nombre completo de la Duquesa de Succex es Rachel Meghan Markle y nació el 4 de agosto de 1981, en Los Angeles. Es hija de Doria Loyce Regland, una mujer afrodescendiente que es trabajadora social e instructora de yoga. Su padre es Thomas Wayne Markle, de ascendencia británica, neerlandesa e irlandesa. En sus años dorados fue director de fotografía y hasta ganó dos Premios Emmy.

Meghan Markle durante su infancia, imagen de Grosby Group.

Durante la infancia, Meghan acudió al preescolar del centro Little Red School House y allí coincidió con la pequeña Scarlett Johansson en la misma clase. De hecho, las pequeñas actuaron en 'How the Grinch Stole Christmas', una obra infantil. Sin embargo, no mantuvieron el contacto. Años después Markle continuó con su educación, fue a la escuela primaria, secundaria y asistió a la Universidad Northwestern.

Antes de que su carrera como actriz despegara, Meghan trabajó como calígrafa profesional. Según comentó en 2018 a Esquire aprendió este oficio durante su paso por la escuela: "Fue porque fui a una escuela católica para niñas durante unos seis años, durante el tiempo en que los niños tenían clases de escritura a mano". Es por esto, que mientras se encontraba dando sus primeros pasos como actriz decidió poner en práctica sus dotes en caligrafía.

Meghan Markle en 'Suits'. Imagen de marca.com

En 2002, Markle consiguió participar como actriz en 'General Hospital', luego trabajó en 'Century City', 'Cuts', 'The War at Home', 'CSI: NY', 'Good Behaviour', entre otros. Otros de sus proyectos importantes fueron 'Quiero Matar A Mi Jefe', junto a Jennifer Aniston y 'Recuérdame' película en la que trabajó con Robert Pattinson. Uno de sus trabajos más brillantes fue en 'Suits', donde interpretó a Rachel Zane desde 2011 hasta 2018, cuando tuvo que dejar de lado su carrera como actriz debido al comienzo de su amor con el Príncipe Harry.