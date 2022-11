El test visual que ha confundido a cientos usuarios en internet

El test visual de hoy será un poco diferente al de todos los días, no se trata de una imagen con lineas o puntos donde tienes que encontrar una figura. En esta ocasión deberás encontrar entre los simpáticos animales, un determinado objeto. Algo así como una especie de ¿Dónde está Wally? Una ilustración que está llena de objetos, personas, o cosas que despistan al buscar que tiene que encontrar al personaje Wally.

Los test visual por lo general utilizan una ilusión óptica, que a partir de una imagen engaña a la visión, desde el ojo hacia el cerebro, entonces lo lleva a percibir la realidad un poco distorsionada. En este caso la gran cantidad de animales, los colores y las formas diferentes pueden generar una especie de ilusión que confundirá tu mente.

Test visual, imagen extraída de archivo.

No te alarmes, deberás prestar atención a cada detalle de la imagen y observar detenidamente punto por punto, para encontrar el objeto perdido. En un primer momento divisarás a las cebras, que son las protagonistas de la foto, pero el desafío será encontrar las teclas de un piano. Que la imagen tenga solo dos tonalidades puede resultar desafiante, y más aún porque se trata del blanco y el negro. Como todos los objetos tienen los mismos colores, quizás te parezca difícil, pero tranquilo porque no es imposible.

Test visual, encuentra las teclas del piano. Imagen de depor.com

¿Encontraste la solución? Si la respuesta es afirmativa, ¡Felicitaciones!. Si te encuentras en el caso contrario y no pudiste encontrar las teclas del piano, te mostramos una imagen con la ubicación exacta. El instrumento estaba muy bien escondido en la parte inferior, del lado izquierdo, pero como las teclas eran tan pequeñas no se visibilizaban con facilidad. Si no encontraste la respuesta, ¡no te desamines! Sigue practicando y entrenando tus habilidades con más test visuales.