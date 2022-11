El motivo por el que Margot Robbie golpeó a Sebastian Stan

Muchos actores a la hora de meterse de lleno en sus personajes lo hacen dentro y fuera de las cámaras, y Margot Robbie no fue la excepción cuando protagonizó I, Tonya. Te contamos el motivo por el cual golpeó a Sebastian Stan, algo que sorprendió porque siempre había sido una mujer tranquila y calmada.

Como ya se ha comentado anteriormente, los actores a veces tienen ciertos problemas por interpretar algunos personajes ya que se intensifican tanto que a veces pueden terminar siendo violentos. Ha pasado muchas veces en la actuación y en Hollywood con actores que tienen este método, y Margot Robbie fue parte de ese listado cuando golpeó a Sebastian Stan.

Vale destacar que ambos artistas eran amigos tanto dentro como fuera de las cámaras. Sin embargo, en una escena que compartían se metieron demasiado en el personaje y fue tal el compromiso que las cosas terminaron de una forma sorprendente.

Una explicación de amigos

Sobre dicho altercado, la actriz explicó que fue por accidente:

“Nos dejamos llevar tanto, que por un momento me olvidé que estábamos dentro de un set de filmación y que yo no era Tonya y que él no era Jeff. Nos metimos en una pelea, y él estampa mi mano sobre una puerta. Yo me enojé y me fui caminando hasta la calle, donde en realidad terminaba el set por lo que estaba en el mundo real. Estaba tan metida en lo que pasaba que lo golpeé en la cabeza”.

Margot Robbie y Sebastian Stan en la película I, Tonya.

Aunque en ese momento fue un problema mayor por la manera que lo contó, el hecho de que eran amigos salvó la situación. Ninguno se molestó con el otro e incluso mantuvieron un buen ambiente laboral dentro de la película y así se vio reflejado en la pantalla grande.

