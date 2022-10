Quién es la madre de Margot Robbie y a qué se dedica

En una oportunidad, cuando Margot Robbie fue nominada a mejor actriz deslumbró a todos con su hermoso vestido en la alfombra roja, pero las miradas se las llevó también su madre, Sarie Kessler. Te contamos a qué se dedica.

Se llama Sarie Kessler, nació en Australia un 22 de julio de 1954, y actualmente tiene 68 años. Es una mujer de un rostro admirable al igual que Margot, y en cuanto al pasado familiar, crió a sus cuatro hijos en una granja que le pertenecía a sus padres, ubicada en la Costa Dorada de Australia. Dos de sus hijos se llaman Lachlan y Cameron, y las hijas Anya y la famosa Margot Robbie.

Está divorciada desde hace muchos años de Doug Robbie, el padre de sus hijos, precisamente porque abandonó a la familia. En ese momento de su vida, Margot no tuvo otra opción más que trabajar desde temprana edad para ayudarla a sustentar todo el hogar.

Una niña inquieta

Muy pocos lo saben, y aunque todos podrían imaginar que Margot tuvo una infancia de glamour, sucede que fue todo lo contrario. A los 16 años ya tenía tres trabajos: primero se graduó en el Somerset College donde estudió drama con 17 años, luego decidió irse a Melbourne para empezar su carrera profesional, y antes trabajó como empleada doméstica. Y pese a su difícil infancia, logró convertirse en la estrella de Hollywood que es hoy.

Siempre ha tenido el apoyo de su madre, pero su carácter inquieto la llevó a no detenerse en el objetivo que tenía. Vale recordar que su reconocimiento inicialmente fue gracias a su papel de Donna Brown en la telenovela australiana Neighbours.

Luego protagonizó exitosas películas estadounidenses como The Wolf of Wall Street y Focus, hasta que obtuvo un papel titular en la película nominada al Oscar I, Tonya, además de la gran interpretación que hizo de la reina Elizabeth II en Mary Queen of Scots.

Madre e hija afortunadas: a qué se dedica Sarie kessler

En el 2014 la madre de Margot Robbie se encontraba con problemas económicos y fue la propia actriz quien la sorprendió pagándole su hipoteca como regalo de su cumpleaños número 60.

Cuando Margot Robbie fue a los Oscars acompañada por su madre

Actualmente se dedica a ser fisioterapeuta y siempre ha sido muy compañera y respetuosa con el trabajo de su hija. Incluso, poco se conocía de ella hasta que en el 2018 asistió a los Premios de la Academia acompañando a la intérprete, evento donde ambas ¡deslumbraron con su belleza!

Y tú, ¿crees que son parecidas?