Test visual: tan solo el 5% de las personas puede adivinar la respuesta

Hoy traemos un test visual algo complicado, pues requiere que pongas atención a todos los detalles. Esta actividad se hizo muy popular en las redes sociales debido a que muchos usuarios no pudieron encontrar la respuesta. Sin embargo, el hecho de que sea tan difícil lo convierte en algo aún más desafiante, ¿Te animas a resolverlo?

Se trata de un test que pone a prueba tus habilidades mentales, tu sistema de visión, así como también tu paciencia. Si a primera vista no puedes encontrar el objeto que está perdido en la imagen no te desesperes. Sigue buscando hasta que puedas notarlo, pues es difícil pero no imposible y a fin de cuentas si lo puedes resolver sentirás una satisfacción enorme.

En esta ocasión se trata de una especie de ¿Dónde está Wally?, una serie de libros que no son de lectura, sino que son para jugar, pues son páginas ilustradas donde hay que encontrar al personaje principal, Wally, en diferentes escenas donde hay miles de personajes, objetos y detalles que despistan al lector. Este test utiliza este tipo de mecanismos para confundirte y que no encuentres la respuesta.

A continuación tienes que observar con mucho cuidado una imagen que contiene una explosión de hongos o setas, depende del lugar donde te encuentres es como le dicen. Pero no es tan simple porque estos hongos son de todos colores y tienes que encontrar a donde está el impostor, que es un pequeño ratón escondido en alguna parte de la foto.

Test visual: ¿Puedes encontrar al ratón? Imagen de Pinterest.

Luego de haber observado la imagen durante algunos segundos, ¿Pudiste encontrar el pequeño hongo? Si la respuesta es un si, ¡felicitaciones, eres todo un observador! Sin embargo si no pudiste encontrar el objeto perdido, te aconsejamos que tengas más paciencia, pero no te desanimes, pues abajo te mostramos la respuesta.