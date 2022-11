Mira cómo luce hoy Marcial Barrera a 14 años de 'Sin senos no hay paraíso'

En junio de 2008, Telemundo lanzó Sin senos no hay paraíso y al instante acaparó todas las miradas de los televidentes. La telenovela estadounidense fue escrita por Gustavo Bolívar y producida por RTI Televisión. Cuenta la historia de la bellísima Catalina Santana (interpretada por la joven Carmen Villalobos) y su grupo de amigas que prestan servicios sexuales a los hombres más poderosos del narcotráfico.

Sus protagonistas se ganaron el corazón de miles de espectadores en el mundo y hoy, a más de una década de su lanzamiento, no hay quien no recuerde a quienes entretuvieron a tantas personas en la pantalla chica. Muchos se preguntan cómo se encuentran ellos en la actualidad y por ello, aquí te contamos sobre uno en particular.

César Mora le dio vida a Marcial Barrera, el narcotraficante con quien la protagonista contrajo matrimonio. El actor colombiano hoy ya tiene 62 años y es reconocido por su amplia trayectoria tanto en la televisión, como en el cine y en el teatro.

Marcial Barrera

Luego de Sin senos no hay paraíso, delante de las cámaras deslumbró en 'Kdabra', 'Los Victorinos', 'Los Canarios', '¿Quién mató a Patricia Soler?', 'Loquito por ti' y 'La Nocturna', por nombrar algunas telenovelas. En el cine se lució en 'El cartel de los sapos', 'El control' y 'El paseo de Teresa'. Además, por su trabajo en 'El Zorro: la espada y la rosa' se ganó el Premio India Catalina como Mejor Actor/Actriz de Reparto.

Aquí te enseñamos cómo luce en la actualidad, a 14 años de la telenovela que hizo saltar al estrellato a Carmen Villalobos.

