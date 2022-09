Qué es lo que más le molestaba a Catherine Siachoque de 'Sin senos no hay paraíso'

Carmen Villalobos saltó al estrellato gracias a Sin senos no hay paraíso. La historia gira entorno a la bella Catalina Santana y su grupo de amigas que prestan servicios sexuales a los hombres más poderosos del narcotráfico. La tira se emitió en 2008, fue escrita por Gustavo Bolívar y producida por RTI Televisión para Telemundo.

Una de las que logró sobresalir con su actuación y gran belleza fue Catherine Siachoque. La actriz se puso en la piel de Doña Hilda, la mamá de la protagonista. Era una mujer humilde y trabajadora que dedicó su vida entera a criar sola a sus hijos. Para su desgracia, a pesar de que intentó guiarlos por el buen camino, ellos se distancian del hogar y optan por peligrosas vías para salir de la pobreza.

El personaje de Siachoque se caracterizaba por llorar con frecuencia y esto era algo que le generaba ciertas molestias a la actriz. "Yo decía ‘ya no puedo más’, me daba dolor de cabeza a veces de llorar y yo decía ‘no voy a llorar en esta escena’, pero toda la gente hablaba de ‘ay pobrecita doña Hilda no ha parado de llorar’, me tocaba llorar, entonces lloraba y lloraba y lloraba, era duro", reconoció tiempo atrás.

Catherine Siachoque como Doña Hilda en Sin senos no hay paraíso

Luego de esta exitosa producción, la actriz cautivó en otras telenovelas. Delante de las cámaras brilló en '¿Dónde está Elisa?', 'La casa de al lado', 'Reina de corazones', 'Sin senos si hay paraíso' y 'La fan', por nombrar algunas.

Su trabajo más reciente es en la segunda temporada de Oscuro deseo, una serie web de suspenso y drama producida en México por Argos Comunicación para Netflix. Allí le dio vida a Lys Antoine.