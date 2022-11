Los actores Margot Robbie y Leonardo DiCaprio fueron los protagonistas de la exitosa película El lobo de Wall Street en 2013. A pesar de haber sido una gran experiencia en su trayectoria, la actriz de 32 años se animó a confesar la increíble cantidad de horas que duró la grabación de una escena en particular.

Asimismo, la propia actriz Margot Robbie también contó algunos pasajes inéditos que ocurrieron durante las grabaciones de El lobo de Wall Street. Vale recordar que en dicha cinta interpretó a Noami Lapaglia, una amante que terminó siendo la mujer de Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio).

Sin embargo, a pesar de que fue un gran papel para su carrera, durante el rodaje existió una escena donde todos los presentes quedaron atónitos por un accionar que tuvo y que no estaba escrito en el libreto: "Le pegó una bofetada a Di Caprio en la cara, eso no estaba en el guión. Fue una improvisación que nos pareció maravillosa, e incluso la incluimos en el guión" contó Martín Scorsese, el director.

Margot Robbie y una escena que jamás volvería a hacer

Una de las más recordadas durante el rodaje fue cuando Noami intentaba seducir a Jordan en la habitación de su hija: "Eso no se nota cuando estás viendo la película, el público no lo ve, pero en realidad estamos en una habitación pequeña con 30 miembros del equipo técnico", relató la propia Margot.

En esa misa escena, lo que nunca se olvidará es la increíble cantidad de horas que duró la grabación. "Todos hombres. Durante 17 horas estuve fingiendo estar tocándome", confesó la actriz a la revista Porter.

La increíble cantidad de horas que duró la grabación de una escena de Margot Robbie en El Lobo de Wall Street.

En la misma línea sentenció: "Es una cosa muy extraña, debes enterrar la vergüenza y lo que te parece absurdo... Fue realmente incómodo, profundo y completamente comprometido (...) Es de locos. No sabía qué se podía decir: 'He sido acosada’ sin que nadie te estuviese tocando. Que podías decir: 'Esto no está bien'. No tenía ni idea...".

