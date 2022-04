Esto dijo Margot Robbie sobre besar a Leonardo DiCaprio

Entre la segunda mitad de los años 90 y la primera de los 00 el sueños de casi cualquier joven o adolescente era besar la cara angelical de Leonardo DiCaprio. Ese sueño se cumpliría mucho años después para Margot Robbie cuando interpreto a "La Duquesa", Naomi Lapaglia, el interés amoroso de Jordan Belfort (DiCaprio).

Este codiciado papel en la película de Martin Scorsese no fue producto de un simple ofrecimiento o debido únicamente a su belleza; fue la propia Margot Robbie la que se encargó de generar una impresión inolvidable, tanto en Scorsese como en Leonardo DiCaprio. Luego de ver su actuación director y actor quedaron convencidos de que no había nadie mejor para representar tal rol. "Consiguió su papel durante nuestro primer encuentro tirando y dándole a Leonardo DiCaprio una bofetada en la cara, una improvisación que nos sorprendió a todos", testificó el propio Scorsese en diálogo con la revista TIME alá por el 2017.

Más tarde sería Margot Robbie la que se encargaría e aclarar como fue el episodio de la bofetada. "En mi cabeza pensaba: 'Te quedan literalmente 30 segundos en esta sala y si no haces algo impresionante, nunca saldrá nada de esto. Es una oportunidad única en la vida, solo tómala'", declaró Robbie a Harper´s Bazaar. En la escena que estaba audicionando, DiCaprio le grita a Robbie, entonces fue ahí que la actriz hizo lo suyo: "Simplemente dije, '¡Whack! Lo golpeé en la cara".

Como se puede notar en el set de filmación pasaron buenos momentos y a Robbie le quedaron grandes recuerdos, sin embargo besar a Leonardo DiCaprio parece que no fue uno de ellos. "Todas mis amigas me interrogaron y me preguntaron: '¿Es un besador increíble?'", afirmó Margot Robbie; pero esto no fue lo que sitió la actriz al besar al rompecorazones. Ella asegura que siempre se limitó a decir: "Todo lo que sé es que sus besos en la pantalla son geniales".

Además Margot Robbie aclaró que los sets de filmación no son para nada lo que el público esperaría, se trabaja incontables horas y hacia el final de la jornada las energías son casi nulas. "Haces la toma en 17 horas, y está caliente y sudoroso", señalo. Así dejó claro que la filmación de una película no es precisamente un lugar romántico.

Imagen: hips.hearstapps

Pero no solo fue un beso, ya que Margot Robbie debió mostrarse como Dios la trajo al mundo frente a Leonardo DiCaprio. Afortunadamente sentado en el sillón de dirección se encontraba Martin Scorsese, por lo que cada escena fue una obra de arte lejos de la vulgaridad. El mismo Scorsese llegó a proponerle a Robbie que su personaje se viera envuelta en una bata, pero ella insistió en que por el carácter del personaje debía verse de cuerpo entero. El punto central de Naomi es que su cuerpo es la única forma de moneda en este mundo", afirmó Margot Robbie al medio The Telegraph.

Imagen: Instagram margotrobbieofficial