Margot Robbie explicó por qué quiso hacer las escenas sin ropa en El lobo de Wall Street

Desde que Margot Robbie hizo su gran debut en el cine con El lobo de Wall Street (2013), todos los trabajos que llegaron luego sólo fueron éxitos para su carrera actoral. Se consagró de manera rápida y contundente en Hollywood y eso se debe al gran compromiso que le pone a cada papel que le toca interpretar. Es por eso que la actriz aclaró la importancia que tenía para ella rodar completamente desnuda para el film de Martín Scorsese aunque el propio director intentó aplacar la escena. Conocé sus razones.

Si algo ha quedado claro es que Margot Robbie está comprometida con sus papeles desde su debut en Hollywood. Sus dos nominaciones al Oscar y sus aclamadas interpretaciones en Yo, Tonya y Bombshell la respaldan. La actriz australiana, de 32 años, tuvo su gran oportunidad de triunfar en la cinta de 2013, El lobo de Wall Street junto a Leonardo DiCaprio, por lo que insistió en rodar completamente desnuda una escena del éxito de Martin Scorsese.

Margot Robbie reveló que era ella quien quería realizar la escena desnuda como una forma de comprometerse con su papel.

En declaraciones a The Telegraph en 2014, la estrella dijo que tenía "miedo" de que su cuerpo desnudo fuera inmortalizado en Internet, pero cuando el director le ofreció suavizar las escenas para que se sintiera más cómoda, ella lo rechazó. En la entrevista que acaba de salir a la luz, la estrella de Neighbours, que entonces tenía 23 años, dijo: "Creo que la desnudez por la desnudez es vergonzosa. Si lo han puesto sólo para que una chica se quite la parte de arriba, entonces es asqueroso. Y siempre se nota. Pero también creo que es asqueroso que cuando alguien se desnuda en la vida real, en la película se deje convenientemente el sujetador puesto, o sostenga una sábana. Ver a alguien que está tapado me irrita también".

Margot detalló que la esencia de Naomi era demostrar que su cuerpo no era su única "moneda de cambio" en el mundo. "Así que cuando Martin [Scorsese] trató de ayudarme y me dijo que en la escena en la que seduce a Jordan quizás podría llevar una bata, le dije que no. Tiene que estar desnuda. Estaba poniendo las cartas sobre la mesa". Más tarde, la actriz reveló en otra entrevista que tuvo que "comprometerse profundamente" con la escena.

Margot Robbie en El lobo de Wall Street.

Al hablar con Porter en 2018, Margot añadió: "No se percibe cuando estás viendo la película, pero en la realidad estamos en un dormitorio diminuto con 30 personas de producción. Todos hombres. Y durante 17 horas estuve fingiendo que me tocaba. Es algo muy extraño, tuve que enterrar la vergüenza y comprometerme por completo". Margot, que comenzó su carrera en Neighbours, ha protagonizado importantes películas de Hollywood, como Suicide Squad, Once Upon a Time in Hollywood y la próxima: Barbie. Desde que debutó en Hollywood junto a Leonardo DiCaprio en El lobo de Wall Street, no ha dejado de cosechar éxitos de taquilla.