El video de Romina Malaspina que está acaparando todas las miradas en la red

Fue gracias a Gran Hermano, el famoso reality de Telefe, que Romina Malaspina alcanzó la fama hace ya unos siete años atrás. Pero lo cierto es que su real salto a la popularidad fue cuando reapareció en la TV en el 2020 para brindar el reporte de noticias en Canal 26.

Delante de las cámaras de la señal televisiva estuvo un breve tiempo que le bastó para generar un gran revuelo con las prendas que lucía en el noticiero. Luego, optó por cambiar de rumbo. "Llegó el día de cerrar una etapa muy importante en mi vida", reconoció en ese entonces y señaló: "Sin ninguna duda de gran crecimiento personal y profesional para mí".

"Es un hasta pronto, porque ahora es momento de encarar un nuevo gran proyecto, en el cual vengo trabajando en silencio. Un gran sueño que tengo pendiente desde hace mucho tiempo y llego el momento de darle COLOR", reconoció Malaspina y lanzó su primera canción.

Posteriormente, incursionó como DJ y ya son varias las fiestas en las que ha demostrado su gran potencial frente a la consola. Ahora, en el video que está acaparando todas las miradas en Instagram, se la ve a la marplatense disfrutando de este nuevo rol.

"My Halloween party (en español: mi fiesta de Halloween)", redactó Malaspina y las imágenes se llenaron de comentarios. "Me alegran tus éxitos bonita Romi", "El talento de Gatúbela", "Que DJ más hermosa que eres Romi", "Divina", "Me encantó" y "Hermosa", son algunos de los tantos mensajes que se alcanzan a leer.