Qué es lo que hace Enrique Iglesias en el camarín antes de salir al escenario

La popularidad de Enrique Iglesias no para de crecer. Es uno de los artistas musicales de habla hispana más importantes. No por nada ganó un Premio Grammy como mejor artista latino. En Estados Unidos se ubica como uno de los que tiene mayores ventas y entre discos y sencillos físicos y digitales en inglés y español, tiene más de 70 millones de producciones musicales vendidas.

Si bien nació en España, vive en Miami desde que tiene 6 años y es allí donde reside actualmente. En América del Norte convive junto a su pareja, la ex tenista rusa Anna Kournikova y sus tres hijos: los mellizos Lucy y Nicholas y la pequeña Mary.

Meses atrás, en una entrevista virtual que brindó al programa español El Hormiguero, conducido por Pablo Motos, contó qué hace en el camarín antes de salir al escenario y sorprendió a todos.

Enrique Iglesias

"Me tomo un poco de vodka, me gusta quedarme solo y visualizar lo que va a suceder. Todavía me sigo poniendo nervioso y siempre pienso que es el último show", reveló el hijo de Julio Iglesias.

Enrique Iglesias

Además, afirmó que le agrada la sensación de vértigo e incertidumbre que le provoca una presentación en vivo. "Me gusta que sea así. Hace dos semanas tuve mi primer show y hacía un año y pico que no me subía al escenario; fue en Mónaco, y estaba supernervioso", señaló en ese entonces.