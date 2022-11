Esta semana, GENTE realizó su gran evento anual: la Gala de Personajes del Año 2022. Fue en el Alvear Palace Hotel y el epicentro del encuentro que reunió a 95 celebridades fue en el Salón Regence.

Los invitados participaron de un Photo Opportunity que emula ser una tapa de la revista y pudieron tener inmediatamente ese contenido en sus smartphones para compartirlo en sus redes sociales mediante el hashtag #Personajes2022.

Luego, cada una de las celebrities fue ubicada en su lugar para la gran foto de acuerdo a distintos colores que correspondían a su hilera. "Es una foto difícil porque todos tienen que salir bien", expresó el fotógrafo minutos antes de apretar el botón entre risas y aplausos de los presentes.

Una de las que asistió al evento y cautivó a todos fue Florencia Peña. La actriz y conductora de América TV no pasó desapercibida por nadie. En Instagram, como acostumbra a hacer, compartió una serie de fotos y enseñó el hermoso look que eligió para la gran velada.

Florencia Peña deslumbró a todos con esta nueva serie de fotos

Como era de esperar, los comentarios de los admiradores de Flor Peña no demoraron en aparecer. "Divina", "Bella Florcita", "Diosa", "Me encantó todo, desde su vestido hasta su maquillaje. Muy hermosa", "Vestida eres mucho más linda" y "No podés ser más hermosa", son algunos de los tantos mensajes que se alcanzan a leer.

Noticias Relacionadas El álbum de fotos de Romina Malaspina con su nuevo cambio de look