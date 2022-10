Clásicos sin TACC: Polvorones exquisitos sin gluten ¡pruébalos!

Los polvorones se destacan por su sabor y por el momento de comerlos y que se hagan polvo en la boca, ¿a quién no le gusta cuando se deshacen? Es maravilloso. Muchos se preguntarán: la receta original de polvorón tampoco tiene huevo ni leche, pero si harina de trigo, así que desde MDZ te presentamos este paso a paso en el que la sustituimos por harina de arroz y de almendra. ¡Nadie sabrá que están hechos sin gluten!

Polvorones. Fuente: Recetas de cocina fáciles

Ingredientes

175 gr de mantequilla

400 gr de harina arroz

100 gr de harina de almendras

1/2 cucharadita de canela molida

1 limón (ralladura)

1 naranja (ralladura)

2 cucharadas de anís

125 gr y 2 cucharadas de azúcar glass

Rinde 16 unidades aproximadamente.

Procedimiento:

El primer paso para preparar estos exquisitos polvorones sin TACC es repartir en la bandeja de horno la harina de arroz y la harina de almendras (si esta última es sin tostar). Llévalas a un horno precalentado a 160° a media altura durante unos 20 minutos, removiendo un par de veces en ese tiempo. Reserva.

Luego, en un bol añade el resto de ingredientes y bate con batidora eléctrica hasta integrarlo todo perfectamente. Después, una vez que la harina se ha enfriado, tamízala sobre los ingredientes y bate todo bien hasta que la masa quede homogénea. Polvorones. Fuente: El Gourmet

Lo siguiente es envolver la masa en papel antiadherente (film) y guardar en el refri durante, al menos, 1 hora para que tome más cuerpo y se solidifique. Pasado ese tiempo, es hora de formar los polvorones. Como la masa no se puede amasar y cortar con cortador, toma con las manos un trozo y has la forma aplastando y redondeando con la ayuda de tus dedos.

¡Tip MDZ! Para formar los polvorones, la masa no estará tan compactada y no se puede estirar con rodillo, ya que no contiene gluten. De todas formas, con un poco de cuidado y mimo, con la ayuda de tus manos, se pueden conseguir resultados muy profesionales.

Coloca los polvorones en la bandeja para horno, que debe contener papel encerado (vegetal) para evitar que se peguen durante la cocción. No es necesario separarlos mucho porque no crecerán en el horno. Recuerda que este debe estar precalentado a unos 170° a media altura, y lleva los polvorones para que se cocinen durante unos 20 a 30 minutos (depende de lo gorditos que los hagas) o hasta que veas que se doran levemente por la parte superior. Sácalos y finalmente espolvorea con las 2 cucharadas de azúcar glass (impalpable), dejándolos enfriar en la misma bandeja sin tocarlos, ya que son frágiles. Polvorones. Fuente: ABC

¡Ya estarán listos tus polvorones sin TACC! Exquisitos y fáciles.