Qué fue de la vida de Anahí luego de RBD

Si hay una banda que marcó a toda una generación por completo y se convirtió en todo un furor a nivel mundial esa fue RBD, integrada por Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann, Christian Chávez y Anahí, quien ya tenía una exitosa carrera desde antes.

Luego de terminar la telenovela el grupo se disolvió y cada uno continuó con sus carreras profesionales en el medio artístico, menos Anahí, quien después de un tiempo desapareció por completo del radar. Vamos a averiguar qué ha sido de su vida y qué está haciendo actualmente.

Tras personificar a Mía Colucci y ser una de las integrantes del grupo RBD, Anahí continuó en el mundo de la música, pero esta vez como solista. Lanzó varios discos y tuvo una agenda muy apretada de presentaciones y conciertos.

En el 2012 comenzó a salir con el político mexicano Manuel Velasco Coello y para el 2014 anunciaron su compromiso, noticia que llamó la atención de todos sus seguidores ya que tenían miedo de que esto significara el fin de su carrera. En ese momento la cantante realizó una publicación en Instagram para informar que, a pesar de su casamiento, ella continuaría con su profesión artística.

La realidad es que ese fue el comienzo del alejamiento de Anahí del mundo de la música y de los medios en general. Hace poco menos de un año confesó que cuando decidió alejarse tomó esa decisión para enfocarse en su familia y dejar a un lado todo lo que le estaba haciendo mal, incluyendo su carrera.

No fue un hecho en particular lo que la lastimó, tengamos en cuenta que ella comenzó su camino en el medio del espectáculo con tan solo dos años de edad por lo que vivió muchos “momentos rudos” a la vista de todos, y experimentó cosas que no la marcaron de una manera positiva y que realmente la hicieron sufrir.

Cuando Anahí brillaba arriba de los escenarios.

Hoy está alejada de los medios, aunque cada tanto hace algunas apariciones, y sigue muy enfocada en sus hijos y esposo, algo que disfruta todos los días. Aunque no descarta en un futuro, y cuando se sienta lista, volver a retomar su carrera.

Y tú, ¿estabas al tanto de la vida de Anahí?