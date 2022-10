Cómo se conocieron Michelle Renaud y Matías Novoa, la pareja del momento

Michelle Renaud y Matías Novoa se convirtieron en la pareja del momento, tras confirmar su noviazgo mediante una publicación de la revista ¡Hola!. Las estrellas de ‘La Herencia’, posaron para una sesión de fotos del medio, donde, además, revelaron que les gustaría formar una familia juntos. Como si fuera poco, el actor chileno confesó que está enamorado de ella desde el primer momento: “Me enamoré de ella desde que la conocí. Fue amor a primera vista. Y cuando la vi en su papel de mamá, me dije: ‘Es ella’”.

De acuerdo a la publicación, la actriz mexicana y Novoa oficializaron su noviazgo en julio de este año, aunque no fue hasta el 6 de octubre que blanquearon su relación ante el público. Por su parte, Michelle Renaud utilizó su cuenta de Instagram para compartir la feliz noticia con la siguiente descripción: “La mejor historia de amor llega cuando menos lo esperas y tú llegaste a enseñarme el amor de verdad”.

Tras meses de rumores, ya sabemos que el romance entre Novoa y Renaud es cien por ciento real. Las estrellas de telenovelas hicieron que el amor que sentían sus personajes Sara del Monte Portillo y Juan del Monte Arango, sobrepasara la pantalla chica. Sin embargo, ellos habían coincidido previamente en el rodaje de una película. Si te intriga saber cómo y cuándo se conocieron y cómo empezó su historia de amor, lo revelamos a continuación.

Cómo se conocieron Michelle Renaud y Matías Novoa

Renaud y Novoa se conocieron en agosto del 2021, cuando estuvieron al frente del filme mexicano “Doblemente embarazada 2”. En ese momento, surgió una linda amistad entre los actores, la cual se afianzó mucho más al coincidir como protagonistas de la reciente telenovela “La Herencia”.

“Nos tocó antes de la telenovela grabar una película juntos y ahí nos conocimos. Mágicamente nos llamaron al mismo tiempo cuando estábamos filmando la película para participar en este proyecto los dos como protagonistas y no sabíamos ninguno de los dos, pero nos encontramos y dijimos ‘oye me acaban de llamar de Televisa y no sé qué’ ‘y a mí también’ ‘¿qué proyecto es?’ ‘el de Juan Osorio’ y me dice ‘yo también’ y digo ‘no lo puedo creer’”, confesó Novoa en una entrevista para la revista People.

En poco tiempo, comenzaron a sentir gran cariño el uno por el otro y, a su vez, surgieron rumores sobre su romance en los medios. Esto aumentó cuando decidieron viajar juntos, en compañía de un grupo de amigos y de Marcelo, el hijo de la actriz. Finalmente, Michelle y Matías se dieron la oportunidad de amar y son felices juntos.