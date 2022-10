Michelle Renaud deslumbra con su belleza en una nueva sesión de fotos

Michelle Renaud es una de las actrices del momento. Pues, protagonizó una de las telenovelas más exitosas del año: ‘La Herencia’. Además, se la conoce por haber estado al frente de otros proyectos televisivos como ‘La reina soy yo’, ‘Quererlo todo’ e ‘Hijas de la luna’. En cada una de ellas, ha demostrado ser una mujer con mucho talento, capaz de afrontar cualquier reto y destacar en la pantalla chica. Por esto es que Renaud sigue apostando en nuevos trabajos y ahora piensa enfocarse en el cine. Así es que veremos a Michelle en ‘Malvada’, la nueva película de José Manuel Cravioto que se estrenará a finales del 2022.

Asimismo, la actriz se ha convertido en una influencer de las redes sociales, donde acumula 5.1 millones de seguidores. En su cuenta de Instagram, Michelle acostumbra a compartir trailers y anuncios de sus próximos trabajos, fotografías de sus magníficas vacaciones y sesiones en las que deja ver su increíble belleza.

MICHELLE RENAUD. FOTO: CARAS MÉXICO

En las últimas horas, Renaud subió una imagen que dejó encantados a cada uno de sus seguidores. Con una edición en blanco y negro, una pose como abrazándose a sí misma y una mirada sincera apuntando hacia la cámara se dejó ver al natural. “Una manera fácil de sanar los temas difíciles es hablando de ellos. Abriéndonos a compartir nuestra verdad y no tratar de esconderla”, escribió la afamada actriz en la descripción del post.

La sesión de fotos se realizó en el marco de una entrevista para la revista Caras de México, donde Michelle habló abiertamente de cómo vivió el fallecimiento de su madre tras haber padecido cáncer de mama, en el marco del Mes de la Sensibilización y Concientización sobre el Cáncer de Mama.

MICHELLE RENAUD. FOTO: CARAS MÉXICO

“Fue muy doloroso. Cuando hablo al respecto, yo siempre digo que el cáncer le da a toda la familia. Tendemos a victimizar a quien lo vive, pero no nos damos cuenta de que es una enfermedad que al final, nos duele y nos cambia la vida a todos. En lo personal, viví la enfermedad en soledad porque la gente no se atrevía a preguntarme cómo estaba, aunque quizá no necesitan decir nada, simplemente necesitaba que estuvieran a mi lado. Sin embargo, hoy creo que el cáncer es un gran maestro que viene acompañado de mucho dolor, amor y aprendizaje”, se sinceró Michelle en la entrevista.

¡Michelle Renaud y Matías Novoa de novios!

Pero esto no es lo único por lo que Michelle Renaud es noticia. En el último día la actriz y Matías Novoa, coprotagonista de ‘La Herencia’, confirmaron su noviazgo, después de meses de rumores. "Nos gustaría ser padres juntos", afirmaron en una publicación de la revista Hola.

"La mejor historia de amor llega cuando menos lo esperas y tú llegaste a enseñarme el amor de verdad", le dijo Renaud a su amado.