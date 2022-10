Las plagas que pueden afectar al limonero del jardín y los trucos para combatirlas

Los árboles frutales no pueden faltar en ningún jardín, mucho menos un limonero. Este cítrico es muy fácil de cuidar y crece rápidamente si se le da las atenciones necesarias. Además, no podemos dejar de mencionar el hecho de que brinda uno de los frutos más consumidos en el mundo: el limón. Este es muy buscado por todo amante de la cocina para preparar las recetas más sencillas, rápidas y clásicas, como también aquellas gourmet. Pero eso no es todo, puesto que sirve como un excelente agente de limpieza para el hogar.

Por todo esto, tener un limonero en casa puede ser de gran ayuda para resolver varias tareas hogareñas, además de simplemente disfrutar del sabor ácido del fruto en infusiones y recetas. Si esto es lo que deseas, te aconsejamos que tengas noción de todos los cuidados que un limonero requiere, para que su crecimiento en tu jardín se dé de la mejor manera. En esta ocasión, hablaremos de todas las plagas y enfermedades que pueden afectar a este árbol frutal, con el fin de que las prevengas, sepas eliminarlas, y aproveches al cien por cien los beneficios de la planta sana.

FOTO: SHUTTERSTOCK

Plagas del limonero

Pulgones

Las plagas de los limoneros son muchas, pero una de las más frecuentes es la de los pulgones. Estos mini insectos de color verde, o marrón en algunas ocasiones, tienen a asentarse en los capullos florales de la planta para alimentarse de ellos. Desde Ecología Verde explican que, de esa manera, “el árbol ve reducida su capacidad de desarrollar nuevas hojas y sus frutos aparecen con deformaciones que los hacen no aptos para su consumo o comercialización”.

PULGÓN DEL LIMONERO. FOTO: MUNDO DEPORTIVO

Araña roja

El ácaro es otra de las plagas más frecuentes en el jardín, incluyendo a los árboles frutales como el limonero. Este es más fácil de identificar gracias a su potente color rojo y a las visibles telarañas que teje entre las hojas. Si bien no es de las más dañinas, afecta al correcto crecimiento de las hojas de la planta.

Minador del limonero

Se lo conoce científicamente como Phyllocnistis citrella y es una importante plaga en cultivos de cítricos por los daños que causa en los brotes tiernos, excavando en su interior con el fin de alimentarse de ellos. Por fuera, esto se puede reconocer al ver manchas amarillentas o marrones y hojas enrolladas que llegan a casarse.

Tanto en este caso, como en los dos anteriores, los expertos en jardinería recomiendan pulverizar el limonero con aceite de Neem en las zonas afectadas, acabando con la plaga de inmediato.

MINADOR DEL LIMONERO. FOTO: ECOLOGÍA VERDE

Cochinilla algodonosa

Finalmente, la cochinilla algodonosa es la cuarta plaga más recurrente en los limoneros, las cuales aparecen, sobre todo, en verano. Estos insectos pequeños se ven blancos por las secreciones cerosas que tienen encima. Se ubican en grupos, en los tallos y el envés de las hojas. Para este caso, desde Ecología Verde aseguran que lo mejor es preparar un insecticida casero “mezclando una parte de agua con una parte de alcohol de quemar en una botella común de 1,5 litros y añadir una cucharadita de jabón lavavajillas”. Con esto debes pulverizar las zonas afectadas y, así, desaparecerá la plaga.