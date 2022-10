Flor Peña es una de esas mujeres que a donde va siempre se destaca. Ya sea por sus dichos o por sus vestimentas, la conductora de LPA está en el foco de todas las miradas. En su cuenta de Instagram, sabe bien cómo llamar la atención y rara vez pasa desapercibida.

Florencia Peña

Ahora, en una de sus últimas publicaciones compartió tres fotos donde demostró cómo lucir radiante con un conjunto deportivo. En las imágenes se la ve posando para la cámara con un top y una calza negra con texturas. Además, combinó el outfit con unas preciosas gafas de sol.

Flor Peña demuestra cómo lucir radiante con un conjunto deportivo

Recientemente, Peña sorprendió a todos en su programa al revelar que se desempeña muy bien en la cocina. Al aire, contó cuáles son sus especialidades culinarias y todos quedaron boquiabiertos.

"Soy muy de la suprema a la Maryland, me gusta la banana frita, la salsa de peras que las hago yo caseras. Igual cocino, soy muy creativa en la cocina pero no tengo tiempo... Sé que soy muy buena como cocinera, pero sueno y doy como descreída, pero les aseguro que soy muy buena cocinera", explicó Peña.

Y confesó: "A los chicos una vez les cocine y me dijeron: 'que rico esto'. Les dije: 'lo cociné yo'. Y me dijeron: 'dale má... En serio'. No me creían que lo había cocinado yo".