Christian Nodal sorprende a Cazzu con tiernos apodos: “Mi vida sos…”

No es la primera vez que Christian Nodal muestra tener un lindo gesto con su nueva novia, Cazzu. Pues, desde que empezaron a salir, se los ha podido ver muy cariñosos el uno con el otro en diferentes ocasiones. Abrazados al caminar, riendo juntos, compartiendo helado, y la rapera sentada sobre la falda del sonorense, entre tantos otros momentos que los artistas protagonizaron, demostrando que el amor crece entre los dos.

Además, los artistas se animaron a dar el siguiente paso en la relación, al empezar a hablar públicamente de su vínculo, tanto en entrevistas como en las redes sociales. El rumor creció y creció y no les quedó de otra que aceptar qué es lo que estaba pasando entre ambos. Dejando las críticas de lado, Nodal empezó a presumir a su nuevo amor por las redes, aunque cautelosamente. Pues, compartía historias de Instagram admirando a Cazzu en sus conciertos; de a poco, llegaron los ‘likes’ a las fotografías que subía la cantante argentina y, más tarde, los comentarios amorosos.

Por su parte, Julieta Cazzuchelli asistió a la premiación de los Premios Gardel junto al cantante, por lo que los periodistas no perdieron la oportunidad para consultarle al respecto. En ese momento, Cazzu tuvo que responder qué es lo que más le gusta del intérprete de “De los besos que te di” y, sin dudarlo, dijo: “¿De él? (Me gusta) todo. Él es hermoso por donde lo veas”.

CAZZU SIGUE PROMOCIONANDO SU ÁLBUM 'NENA TRAMPA'. INSTAGRAM @CAZZU

El tierno mensaje de Christian Nodal en las redes de Cazzu

Hace tiempo que Christian Nodal comenta las fotografías de Cazzu con alguna frase amorosa. Pero, esta vez, el cantante de regional mexicano llamó la atención de sus fanáticos por la cantidad de halagos que le lanzó a su “reina”. Concretamente, el artista escribió en una reciente publicación de la argentina, lo siguiente: “La jefa, la patrona, la reina, la nena trampa y mi vida también sos Julietita”.

LOS TIERNOS MENSAJES DE NODAL HACIA CAZZU. INSTAGRAM @CAZZU

Pero un comentario no fue suficiente para expresar todo su afecto por la intérprete de “Nada”, por lo que escribió otro. “Listo pa robarte toda la merch”, puso Nodal a lo que la trapera no se quedó callada y contestó: “Róbame todo bombonazo”. Por supuesto, las reacciones de los seguidores de ambos no se hicieron esperar, poniendo corazones en cada uno de los mensajes que Christian le dedicó a Cazzu, mientras que otros optaron por saludar a la referente del trap que cosechó casi 1 millón de ‘me gustas’ en el post.