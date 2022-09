Cuál es la canción que Christian Nodal le cantó a Cazzu y se arrepiente de haberla dedicado antes

Christian Nodal y Cazzu vienen saliendo hace meses, demostrando en más de una ocasión que se acompañan en sus conciertos, premiaciones, salidas y en diversos aspectos un poco más privados de la vida. Así, el cantante de regional mexicano parece estar sanando la herida de su ruptura amorosa con Belinda, con quien tuvo un final escandaloso, luego de tres años de relación y hasta un anillo de compromiso.

La principal diferencia entre ambas relaciones es que ni Cazzu ni Christian Nodal quisieron que la suya fuera tan mediática. Pues, a pesar de los rumores y de las fotografías que les sacaban los fans en cada paseo, los artistas se mantuvieron reservados al respecto por un largo tiempo. Aunque el romance se volvía cada vez más obvio, lo que provocó que algunos periodistas preguntaran sobre sus sentimientos.

Cazzu y Nodal disfrutan pasando tiempo juntos. FOTO: Archivo.

Fue la cantante de trap argentino quien se animó a dar unas primeras palabras sobre Nodal durante la alfombra roja de los Premios Gardel 2022: “Estoy ‘in love’. ¿De él? (Me gusta) todo. Él es hermoso por donde lo veas”. Si bien el intérprete de “Ya no somos ni seremos” no ha dado declaraciones al respecto, sí ha comentado mensajes cariñosos en el perfil de Cazzu, como cuando le escribió: “Mi reina”.

Además, por las redes sociales ha estado circulando un video en donde Christian Nodal le dedica una canción a Cazzu, durante uno de sus shows. Este gesto romántico también desató la polémica luego de que el artista revelara que se arrepentía de haberla dedicado antes.

La canción que Nodal le dedicó a Cazzu

Durante una de sus presentaciones del ‘Forajido Tour’ en los Estados Unidos, Nodal fue grabado antes de interpretar “Eso y más”, la canción original de Joan Sebastián que el artista le dedicó a Cazzu.

“¿Quién no ha dedicado esta canción?, hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha ayudado a librar las cargas más fuertes que he tenido en mi vida. Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para Cazzu. Yo no soy Romeo pero quiero a mi Julieta”, expresó con mucho cariño Nodal en el escenario.

Por esta dedicatoria, los internautas comenzaron un debate que iba desde las felicitaciones al cantante por tan romántico gesto, hasta las críticas por haber dicho que ya la había dedicado antes. Por más que Nodal no dio nombre de la mujer, los fans se dieron cuenta de que se trataba de la mismísima Belinda.

El día que Nodal le dedicó la misma canción a Belinda

En este mismo 2022, durante la celebración de su cumpleaños número 23, Christian Nodal cantó el tema “Eso y más” mientras se dirigía a Belinda. Al terminar de cantar, le dio un tierno beso a la rubia que lo miraba con ojos de amor.