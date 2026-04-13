Super Mario arrasa en cines y rompe todos los récords en Argentina

Super Mario rompe la taquilla y deja atrás a todos en Argentina. El éxito imparable de Super Mario en cines que nadie esperaba.

Es un fenómeno. Nadie lo frena. La nueva película de Super Mario se convirtió en un éxito inmediato en Argentina y en el mundo. En pocos días logró cifras que sorprendieron a la industria. Salas llenas, funciones agotadas y una respuesta masiva del público marcaron un estreno que ya hace historia.

Super Mario es un éxito en taquilla Desde su estreno anticipado el 1 de abril, la película vendió más de 450 mil entradas en solo cinco días en Argentina. Ese número la ubicó en el primer puesto sin discusión. Las principales cadenas de cine sumaron más funciones ante la demanda, con proyecciones en distintos formatos.

mario2 El impacto fue claro frente a otros estrenos. Producciones recientes quedaron muy por detrás en ventas. Ni grandes nombres de Hollywood lograron acercarse a estas cifras. El público eligió una historia conocida, con personajes que marcaron generaciones.

A nivel global, los números también impresionan. La película superó los 370 millones de dólares en su primera semana. De ese total, más de 182 millones provinieron de mercados fuera de Estados Unidos. Esto la posiciona como el estreno más fuerte de 2026.

Embed - Trailer El rendimiento en salas IMAX también fue alto. Se registraron cifras récord dentro de este formato. Esto muestra el interés por vivir la experiencia en pantalla grande. La calidad visual y el ritmo de la historia impulsaron esta elección.