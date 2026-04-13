El anime que volvió locos a los usuarios de Netflix y después desató una ola de preguntas

Con un estreno que dejó a muchos desconcertados, este anime de Netflix empezó a dar que hablar por su historia, su escala y una polémica.

En Netflix, la serie debutó con un solo episodio disponible y eso alcanzó para encender la discusión entre los fans.

Netflix volvió a quedar en el centro de la conversación entre los fans del anime, aunque esta vez no fue solo por una nueva apuesta fuerte dentro de su catálogo, sino también por la manera en que decidió estrenarla.

La reacción apareció enseguida cuando Netflix estrenó solo un episodio y no sumó nuevos capítulos en los días siguientes, una decisión que generó desconcierto, memes y muchas quejas en redes. Después, Tudum explicó que el lanzamiento fue dividido y que la “2nd Stage” llegará en el otoño de 2026 en Estados Unidos, es decir entre septiembre y diciembre, momento en el que comenzará una publicación semanal de episodios.

Pero más allá de la polémica con Netflix, buena parte del interés está en la historia. La serie se ambienta en Estados Unidos en 1890 y sigue a Johnny Joestar, un prodigioso jinete que quedó paralizado de la cintura para abajo. En medio de ese escenario aparece Gyro Zeppeli, un forajido misterioso con el que termina cruzando caminos durante una durísima carrera a caballo que atraviesa Norteamérica y ofrece un premio de 50 millones de dólares.

Ese punto de partida ya alcanza para entender por qué la propuesta llamó tanto la atención dentro de Netflix. No se trata solo de una competencia deportiva ni de una aventura clásica, sino de una historia que mezcla viaje, rivalidad, ambición y un trasfondo cada vez más extraño a medida que sus protagonistas avanzan. Según la propia presentación oficial, pronto descubren que la carrera es mucho más que una simple prueba de resistencia.

image También influye el peso que tiene esta entrega dentro del universo de la saga. Netflix la presenta como la adaptación de una de las partes más esperadas del manga de Hirohiko Araki, y por eso la expectativa ya era alta incluso antes de que apareciera el problema con el estreno. En la plataforma figura como una serie anime de acción y fantasía, y desde su ficha oficial ya deja ver ese tono de western extraño, vertiginoso y sobrenatural que tanto atrae a sus seguidores.