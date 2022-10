El incómodo momento que protagonizaron Scarlett Johansson y Joaquin Phoenix grabando una escena sexual

Recientemente Scarlett Johansson reveló un embarazoso momento que vivió junto a Joaquin Phoenix. Resulta que los dos participaron en "Her" una película de romance y ciencia ficción, que salió en el 2013. El actor protagonizó el film dirigido de Spike Jonze, mientras que la actriz solo tuvo que prestar su voz.

Scarlett Johansson, imagen de Wikipedia.

La cinta relata la historia de Theodore, un escritor que en un momento difícil de su vida desarrolla una relación amorosa con un nuevo sistema operativo, una especie de Siri o Alexa, quien es una intuitiva, graciosa y sensible entidad llamada Samantha. En un primer momento la actriz Samantha Morton fue elegida para darle voz a este software, sin embargo cuando terminaron de grabar decidieron hacer un cambio y entonces entró en escena Scarlett Johansson, quien terminó prestando su voz para este personaje.

En el podcast del actor Dax Shepard la actriz comentó algunas situaciones que vivió en el rodaje de la película. Resulta que a lo largo de la historia el protagonista interactuaba con el software, ambos se van familiarizando cada vez más y la amistad se va profundizando hasta convertirse en amor mutuo. En un momento del film, Theodore y Samantha mantienen relaciones sexuales, por lo que la actriz tuvo que grabar su voz fingiendo un orgasmo.

Joaquin Phoenix en "Her". Imagen de Sony Pictures.

"Intentamos que fuese una sola toma, pero él estaba perdiendo el control", dijo Johanssen refiriéndose a Phoenix, su compañero. Por esta razón, comentó que el actor tuvo que abandonar el estudio debido a que necesitaba un descanso para bajar los nervios. Asimismo, durante otro momento del podcast comentó lo extraña que fue la situación. "No quieres escuchar tu voz nunca. Definitivamente no quieres escuchar cómo suenas cuando estás teniendo un orgasmo. Definitivamente no quieres escuchar cómo suenas fingiendo un orgasmo. Da mucho asco. Fue muy raro", sentenció la mujer.