El motivo por el que Chris Evans rechazó varias veces el papel de Capitán América

Si bien es una realidad que el actor Chris Evans se ha convertido en un artista célebre por su papel como Capitán América —gracias a sus siete películas—, un particular padecimiento hizo que rechazara varias veces la interpretación de dicho personaje. A continuación, te contamos cuál ha sido el motivo.

Cada 13 de junio se celebra a Chris Evans y es que ha sido quien protagonizó dos cintas de Los Cuatro Fantásticos. Sin embargo, su papel más recordado ha sido el de Capitán América, el personaje que interpretó en nada más y nada menos que 7 películas.

Pese a que su labor de encarnar a uno de los superhéroes más célebres de Marvel lo llevó a la fama, en un principio tuvo que rechazar varias veces el papel.

Durante una entrevista con THR, el propio Chris Evans dijo que inicialmente no quería asumir el papel del popular superhéroe porque se encontraba lidiando con una ansiedad severa que lo afectaba continuamente. Sufrió dicho padecimiento durante varios años y hasta lo llevó a cuestionarse su carrera en la actuación.

Asimismo, en esta confesión también habló sobre su salud mental y sobre las primeras experiencias con esa ansiedad. Todo inició casi en paralelo con su debut en la película Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer en el 2007.

Comenzó diciendo: "Eso fue cuando lo de los superhéroes estaba despegando. Me acababan de abandonar y lo necesitaba". En la misma línea, también dijo que comenzó a sufrir ataques de pánico precisamente mientras grababa Puncture en 2010.

Luego comentó: "Fue la primera vez que comencé a tener mini ataques de pánico en el set”, y cerró con: "Realmente comencé a pensar: 'No estoy seguro de si esto (actuar) es lo correcto para mí, no estoy seguro de si me siento tan sano como debería sentirme'".

Más tarde Marvel Studios le solicitó que probara el papel del icónico superhéroe que lo llevaría a la fama con la película Capitán América: El primer vengador en el 2011. Sin embargo, lo rechazó. Chris Evans, el héroe que rechazó varios papeles por sufrir de ansiedad.

Luego, según comentó la productora, volvieron a insistirle ofreciéndole directamente el papel en cuestión, el cual terminó aceptando con la ayuda de su terapeuta, su familia y su compañero Robert Downey Jr., quien interpretaba a Iron Man.

Más allá de rechazos, con el tiempo reconoció que fue la mejor decisión que ha tomado respecto a seguir adelante enfrentando su ansiedad. También aclaró que se lo debe al jefe de Marvel, Kevin Feige, quien ha sido persistente y lo ayudó a evitar un error gigante: retirarse de la actuación.

Chris Evans también compartió con el mismo medio lo siguiente: "Para ser honesto, todas las cosas que temía nunca se hicieron realidad".

Y tú, ¿conocías esta información acerca de su ansiedad?