El cambio de look al que se sometió Ariana Grande en Victorious

Son muchos los famosos, actores y cantantes que han tenido que acceder a cambiar completamente su físico. En el caso de Ariana Grande, precisamente en sus inicios, cuando trabajó en la serie Victorius, se tuvo que someter a un gran cambio de look que no creerás los problemas que le trajo.

Ariana Grande, la joven chica de Nickelodeon, ha tenido que pasar por grandes transformaciones desde que comenzó su carrera. Desde el color de pelo hasta su estilo de vestir, algunos de esos cambios de look se remontan a exigencias laborales y otros a decisiones personales, y por ello se nota que la cantante ha cambiado mucho a lo largo de los años.

A medida que su carrera musical y su popularidad iban aumentando, su aspecto físico también sufrió modificaciones. A finales del 2009 se ganó su lugar en la serie exitosa de televisión Victorius.

Ariana Grande y su cambio de look en Victorius

Victorious fue una serie que se emitió desde el 2010 hasta el 2013, y para su personaje de Cat Valentine, Ariana Grande tuvo varios cambios de looks. Uno en particular le trajo inconvenientes a futuro.

Tenía que decolorarse permanentemente su cabello rojo cada dos semanas, lo que la llevó a usar extensiones años más tarde. En aquel momento lo hizo sin pensar como toda una profesional, aunque luego terminó siendo algo que definitivamente le pasó factura.

Aunque el color no le quedaba mal en ese momento, el simple hecho de decolorárselo tanto hizo que luego le quedara en muy mal estado. Durante un largo tiempo tuvo que usar coleta para ocultar el terrible estado de su cabello, y ese fue una de sus transformaciones más significativas.

Después de Victorius

Una vez terminada la primera temporada de Victorious, Ariana quiso centrarse en su carrera musical y por eso comenzó a trabajar en el álbum que debutó en agosto de 2010. Su primera aparición musical la hizo en agosto del 2011 con la canción "Give It Up", precisamente de la banda sonora Victorious: Music from de Hit TV Show.

Así lucía Ariana Grande para el personaje de la serie Victorius

A su vez, continuó trabajando en televisión mientras se dedicaba a hacer covers de temas de famosos como Adele, Whitney Houston y Mariah Carey que subía a YouTube hasta que un día un amigo de Monte Lipman, CEO de Republic Records, los vio y quedó tan impresionado que decidió enviárselo al directivo de la discográfica, quien sin dudarlo le hizo firmar su primer contrato

¿Cómo te gusta más Ariana Grande? ¿Cómo actriz o cantante?