Michelle Salas paraliza la red con su vientre plano al descubierto

Michelle Salas es toda una celebridad e influencer en el mundo de la moda y de las redes. La joven de 33 años supo aprovechar el reconocimiento que se le dio por ser la hija de dos estrellas, el cantante Luis Miguel y la cantante y actriz mexicana Stephanie Salas Banquells.

Actualmente, Michelle suma 1.8 millones de seguidores en Instagram, donde encanta a todos con sus posteos modelando, luciendo prendas de las mejores marcas, y anunciando sus próximos proyectos. Sin duda, lo que más cautiva a sus fans son los outfits que elige la socialité para lucir en cada ocasión, mostrando ser una verdadera experta al seguir e imponer las tendencias.

Esto se vio plasmado en una reciente publicación de Michelle, en la que dio cátedra sobre los atuendos en tendencia en la temporada de otoño 2022. En el post, la influencer compartió una serie de fotografías en la que reveló su mini cintura y vientre plano al llevar una ombliguera y pantalón a la cadera, causando furor en la red. Es más, combinó los colores que van a predominar en esta estación del año, al coordinar el negro del pantantón con el tono marrón de la blusa.

Salas se sumó a la ola de la moda de los 2000, una tendencia que cada vez toma más fuerza en las calles y en las pasarelas. Si bien las fotografías fueron tomadas desde un baño, Michelle supo darle un toque de elegancia con su figura y aspecto. "This is what happens when you love a good bathroom" (Esto es lo que pasa cuando amas un buen baño), escribió la hija del cantante de ‘La incondicional’ en la descripción del post.

INSTAGRAM @MICHELLESALASB

Asimismo, la influencer presumió un bolso negro y unos lentes oscuros que hicieron juego a la perfección con el outfit que eligió. De esta manera, Salas volvió a comprobar que es una conocedora de moda, dando cátedra de los colores y prendas que marcan tendencia en cada temporada.

Por esto, la publicación superó los 14 mil "me gustas" y cientos de comentarios de sus seguidores aplaudiendo la belleza de la joven. Entre ellos, su mamá Stephanie Salas, comentó con emojis de corazones dando a entender que está fascinada por el look de su hija.

INSTAGRAM @MICHELLESALASB

Es que Michelle siempre estuvo interesada en la moda, razón por la que estudió diseño de modas en Estados Unidos. Como si fuera poco, en su corta carrera tuvo la oportunidad de trabajar con marcas como Dolce & Gabbana, Chanel, Cartier y Tommy Hilfiger.