Michelle Renaud reveló todos los detalles de su divorcio con Josué Alvarado, en un podcast que es furor

Michelle Renaud es una de las personalidades mexicanas del momento, puesto que recientemente anunció su noviazgo con Matías Novoa, el actor con el que comparte créditos en la exitosa telenovela ‘La Herencia’. Además, la actriz fue tapa de las revistas Caras México y ¡Hola! en el marco de diferentes campañas de concientización, una de ellas sobre la sensibilización acerca del cáncer de mama.

Ahora, la protagonista de ‘La Reina Soy Yo’ es tendencia por haber sido la invitada especial de un exitoso podcast. Se trata de ‘La Magia del Caos’, el contenido creado por la actriz Aislinn Derbez en el que se cuestiona quiénes somos y cómo es la vida que deseamos crear. El martes 11 de octubre, la hija de Eugenio Derbez reveló que en el nuevo episodio contaba con la presencia de Renaud para charlar sobre las temáticas de Divorcio y relaciones tóxicas.

En el podcast, que ya se puede ver y escuchar en las plataformas de streaming como Spotify y YouTube, la prolífica actriz de Televisa se sinceró por completo respecto a las temáticas en cuestión, haciendo un repaso de su historia personal. En ese marco, Michelle hizo mención al proceso de matrimonio y divorcio con el músico y empresario Josué Alvarado, con quien estuvo casada desde 2016 hasta 2018, con casi 12 años de relación sentimental previa.

A pesar del amor que se tenían, el proceso de divorcio fue sumamente difícil puesto que se dieron cuenta de que habían llevado una relación "tóxica" y "codependiente", algo que la propia Renaud había declarado en el programa ‘Hoy’ meses atrás. Pero en el podcast, Michelle dio detalles que nadie conocía sobre la separación que vivió con el artista.

Poco después de dar por iniciada la charla, Aislinn preguntó si sentía que el divorcio era lo mejor que le había ocurrido, a lo que la actriz de ‘Hijas de la luna’ respondió que sí, puesto que esa relación nunca funcionó. Además, se sinceró al contar cuánto había sufrido tratando de justificar la situación: "Es que yo decía: 'Yo lo amo'. Porque terminábamos yo creo que cada semana y yo sufría muchísimo y yo decía, pues no. Lo amo. Entonces mi relación se basaba en el dolor, no en el amor, no en la comunicación, no en el crecimiento".

Finalmente, Michelle confesó cuál fue la verdadera razón por la que se divorció. Esta se dio con la llegada al mundo de su hijo, Marcelo, el pequeño que le demostró cómo es el amor verdadero. “Yo creí que yo amaba al papá y cuando conocí a Marcelo y vi lo que era el amor dije: 'Esto es amor, esto es ansiedad, toxicidad. Esto no es amor, esto nunca ha sido amor, nunca ha sido amor. Y yo dije: 'No, yo quiero que mi hijo nazca en un ambiente de amor'", expresó con emoción Renaud.