Aislinn Derbez es una de las actrices mexicanas más populares y más convocantes en estos tiempos. La hija del comediante Eugenio Derbez siempre capta la atención de los públicos a partir de sus actividades tanto delante de la pantalla o en el escenario, como fuera de éste. Recientemente fue noticia por su ruptura sentimental con Jonathan Kubben y ahora se volvió protagonista de la agenda informativa por una confesión que se viralizó.

La actriz explicó cómo la actuación en la película Qué culpa tiene el karma le ayudó a cambiar el traumático vínculo con su hermana Michelle Aguilera. Es que el film próximo a estrenarse trata sobre el díficil lazo entre dos hermanas, una exitosa y la otra con dificultades para sentirse plena. En la película, Aislinn Derbez interpreta a Sara, una joven que atraviesa por momentos difíciles que directamente relaciona con el “éxito” que tiene su hermana Lucy -papel desarrollado por Renata Notni- y esto le sirvió para entender la perspectiva que siempre tuvo su hermana en la vida real, cuando los roles estaban invertidos. Pero, qué dijo exactamente Aislinn Derbez.

La confesión de Aislinn Derbez sobre cómo arregló el vínculo con su hermana

“Se me hizo muy lindo porque me recordó un poco a la relación con mi hermana, cómo era la relación antes, cuando éramos más chicas, con mi hermana que ahora es mi mejor amiga, mi socia, somo íntimas y en algún punto de nuestro pasado ella sentía lo mismo que mi personaje siente. Ella no sabía cómo lidiar con esta parte mía donde yo tengo esta vida tan pública y que parece perfecta a veces y que en realidad no lo es”, dijo Aislinn Derbez.

“Para mí esta película es algo bien bonito y bien profundo porque sí me recuerda mucho a lo que me pasó con mi hermana y pude estar en los zapatos de mi hermana cuando era más joven”, concluyó Aislinn Derbez.