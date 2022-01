Mónica Ayos se divierte en Miami y le llueven los mensajes en Instagram

Una vez más, Mónica Ayos llamó la atención de sus miles de fanáticos en Instagram con el ocurrente contenido diario que sube. Hoy, la actriz argentina radicada en México, se encuentra disfrutando de unos días en los Estados Unidos y compartió una divertida noche con amigos.

Mónica Ayos, divertida con amigos en Miami

"Divina noche de muchas carcajadas y anécdotas", redactó junto a las fotografías en las que se la ve con su marido Diego Olivera, el autor Diego Di Marco y el sanador Arturo Mesquite. Sobre las instantáneas, señaló: "En la foto estamos haciéndonos los normales, jajajajaja. Que se repita, GENIOS".

Los mensajes de sus admiradores no demoraron en aparecer. "Me encantan, que pareja hermosa", "Genios", "Hermosa foto" y "Es Ricardo Fort Pelado", son algunos de los comentarios que se alcanzan a leer en la publicación que cuenta con cientos de 'me gusta'.

Mónica Ayos, Diego Olivera, Diego Di Marco y Arturo Mesquite

En los últimos días, Ayos reflexionó sobre el año que terminó y el nuevo que ya comenzó. "Despidiendo agradecida a este año viejo que suelto quedándome con lo aprendido, mientras abro de par en par mi corazón al que llega, renovando toda pasión, toda esperanza, todo estímulo y lo abrazo fuerte", expresó.

El 2022 lo recibió en compañía de su marido, su hija Victoria y un gran grupo de amigos. En esta ocasión, su hijo Federico no estuvo presente y al respecto, ella señaló en la web: "Te extrañamos güerito".