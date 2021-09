Sol Pérez enseñó su tatuaje oculto y encandiló con su figura frente al espejo

Sol Pérez se encuentra atravesando un gran presente laboral. No sólo se desempeña como conductora en Canal 26, sino que también brilla en el panel de 'Nosotros a la mañana' en eltrece. Además, como si esto fuera poco, recientemente se consagró como empresaria al lanzar su propio emprendimiento de perfumería.

Si bien todo parece ser motivo de felicidad para Sol, también atraviesa momentos dolorosos como lo que ocurrió, algunos días atrás, en el programa que conduce El Pollo Álvarez y Sandra Borghi. Al aire, mientras hablaban con los familiares de Magalí, una joven que falleció luego de que un colectivo la atropellara, ella recordó el tristísimo episodio que vivió con su abuela cuando murió tras ser embestida por un vehículo.

Frente a las cámaras, la joven contó que habló por teléfono con el hombre que le arrebató la vida a su abuela. "Me contestó la mujer, me pasó con la hija, el hombre estaba en la casa, se escuchaba la tele… Me dijo: ´Yo no sé que historia te contaron a vos´. No sé qué historia me iban a contar si mi abuela estaba muerta y, claramente, su papá la había atropellado", señaló visiblemente emocionada.

Y agregó: "Estaba todo más que claro. Él pasó en rojo el semáforo. Eso me contestó. Encima, se enojó porque yo lo llamé por teléfono como para que me den algún tipo de explicación. En ese momento querés saber cómo…".

Sol es una de las figuras argentinas que más activa se muestra en Instagram. En la red social, cuenta con seis millones de seguidores que están pendientes de cada movimiento que realiza. Ahora, en una de sus últimas publicaciones sorprendió a más de uno de sus admiradores con una serie de fotografías frente al espejo donde presumió su bella figura y enseñó uno de sus tatuajes ocultos: un sol que tiene dibujado en su pecho.